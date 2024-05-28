НДФЛ-вычет по расходам на обучение ребенка можно получить, если оно дистанционное, но очное

Чтобы получить социальный налоговый вычет по НДФЛ по расходам на обучение ребенка, нужно чтобы обучение было по очной форме. При этом оно может быть дистанционным.

Об этом сообщает Минфин в письме от 02.05.2024 № 03-04-05/40649.

Вычет дают по расходам на обучение детей в возрасте до 24 лет в очной форме, но не более 110 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей.

Причем образовательные технологии могут быть разные, в том числе дистанционное обучение. Главное, чтобы ребенок учился очно.

Подтвердить факт обучения по очной форме можно разными документами. Это могут быть: