НДФЛ-вычет по расходам на обучение ребенка можно получить, если оно дистанционное, но очное

Об этом сообщает Минфин в письме от 02.05.2024 № 03-04-05/40649.
Вычет дают по расходам на обучение детей в возрасте до 24 лет в очной форме, но не более 110 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей.
Причем образовательные технологии могут быть разные, в том числе дистанционное обучение. Главное, чтобы ребенок учился очно.
Подтвердить факт обучения по очной форме можно разными документами. Это могут быть:
договор с образовательной организацией — с указанием в нем очной формы обучения;
справка образовательной организации о предоставлении образовательных услуг в конкретном налоговом периоде по очной форме;
выписка из локальных документов организации о предоставлении образовательных услуг по очной форме обучения.
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