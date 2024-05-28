🎉 Скидки к лету готовы! До 31 мая курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, финмоделированию и бухгалтерии с нуля по 4 290 рублей!

До лета меньше недели — проведите это время с пользой! До 31 мая вы можете купить флагманские онлайн-курсы «Клерка» всего за 4 290 рублей!

Начинаем ускоренную подготовку к лету! Воспользуйтесь новой акцией «Клерка», чтобы приобрести онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, финансовому моделированию и бухгалтерии с нуля за 4 290 рублей!

Уже через месяц вы сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на маркетплейсах, организациям, которые ведут ВЭД, и строить финансовые модели для крупных фирм.

Получите знания для работы на новом участке, станьте более уверенным и высокооплачиваемым специалистом!

Если вы только планируете освоить профессию бухгалтера, то это ваш шанс — купить курс для бухгалтеров с нуля всего за 4 290 рублей!

Всего за 1 месяц вы научитесь отражать операции в 1С и составлять отчеты, разберетесь в нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами и сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам.

Цена до 31 мая: 4 290 рублей вместо 16 350 рублей.

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Стать профессионалом за месяц невозможно, но освоить базовые знания, получить практические инструменты для работы — можно!

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера. Освоите нужные для работы инструменты: научитесь считать налоги, зарплату, заполнять отчетность, проводить все это в 1С. Курс поможет быстро стартовать в профессии даже без опыта либо актуализирует имеющиеся знания по правилам 2024 года.

Цена до 31 мая: 4 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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Чтобы вести учет ВЭД, нужно разбираться в тонкостях таможенного и валютного законодательства своей страны и страны, где проживает контрагент, правильно готовить и сдавать вовремя документацию для банка, иначе счет просто заморозят.

На курсе вы научитесь составлять контракты, рассчитывать все таможенные платежи, вести учет операций в 1С и получите необходимые навыки, чтобы занять должность бухгалтера по ВЭД, которым платят больше, чем обычным специалистам.

Цена до 31 мая: 4 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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На курсе вы научитесь строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами. Эти навыки помогут вам проводить анализ и находить эффективные управленческие решения.

Бухгалтер, владеющий инструментами финмоделирования и анализа, может быстро вырасти до финансового директора.

Цена до 31 мая: 4 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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