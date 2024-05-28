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Обучение для бухгалтеров

🎉 Скидки к лету готовы! До 31 мая курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, финмоделированию и бухгалтерии с нуля по 4 290 рублей!

До лета меньше недели — проведите это время с пользой! До 31 мая вы можете купить флагманские онлайн-курсы «Клерка» всего за 4 290 рублей!

Начинаем ускоренную подготовку к лету! Воспользуйтесь новой акцией «Клерка», чтобы приобрести онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, финансовому моделированию и бухгалтерии с нуля за 4 290 рублей!

Уже через месяц вы сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на маркетплейсах, организациям, которые ведут ВЭД, и строить финансовые модели для крупных фирм.

Получите знания для работы на новом участке, станьте более уверенным и высокооплачиваемым специалистом!

Если вы только планируете освоить профессию бухгалтера, то это ваш шанс — купить курс для бухгалтеров с нуля всего за 4 290 рублей!

Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С

Всего за 1 месяц вы научитесь отражать операции в 1С и составлять отчеты, разберетесь в нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами и сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам.

Цена до 31 мая: 4 290 рублей вместо 16 350 рублей.

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Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

Стать профессионалом за месяц невозможно, но освоить базовые знания, получить практические инструменты для работы — можно!

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера. Освоите нужные для работы инструменты: научитесь считать налоги, зарплату, заполнять отчетность, проводить все это в 1С. Курс поможет быстро стартовать в профессии даже без опыта либо актуализирует имеющиеся знания по правилам 2024 года.

Цена до 31 мая: 4 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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ВЭД: учет и налогообложение

Чтобы вести учет ВЭД, нужно разбираться в тонкостях таможенного и валютного законодательства своей страны и страны, где проживает контрагент, правильно готовить и сдавать вовремя документацию для банка, иначе счет просто заморозят.

На курсе вы научитесь составлять контракты, рассчитывать все таможенные платежи, вести учет операций в 1С и получите необходимые навыки, чтобы занять должность бухгалтера по ВЭД, которым платят больше, чем обычным специалистам.

Цена до 31 мая: 4 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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Финмоделирование и финанализ для бизнеса

На курсе вы научитесь строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами. Эти навыки помогут вам проводить анализ и находить эффективные управленческие решения.

Бухгалтер, владеющий инструментами финмоделирования и анализа, может быстро вырасти до финансового директора.

Цена до 31 мая: 4 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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Банки

Турецкие банки будут принимать больше платежей из России

Турция может расширить список товаров, расчеты по которым будут проходить в местных банках.

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Дробление бизнеса

Госдума хочет амнистию для дробления без дополнительных платежей в бюджет и погашения недоимок

Депутаты утвердили рекомендации Правительству по параметрам налоговой амнистии при дроблении бизнеса, которое налогоплательщики применяют, чтобы остаться на УСН.

Первичные документы

Когда электронный документ можно учесть для налога на прибыль

Все расходы должны соответствовать общим требованиям: обоснованность, документальная подтвержденность, связь с деятельностью, направленной на получение дохода.

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
IT-компании

Для льготной ставки налога на прибыль IT-компания должна использовать свои программы из российского реестра

Условие для применения ставки налога на прибыль 0% аккредитованной IT-компанией – доля профильных доходов от 70%. Доходы считают методом начисления.

Общество

СДЭК не может восстановить прием и выдачу посылок уже третий день

Одна из крупнейших в России логистических компаний не может восстановить прием и выдачу посылок уже третий день.

Трудовые отношения

В спорах о незаконном увольнении суд не должен опираться только на служебное расследование работодателя

При вынесении решений о незаконном увольнении суды должны самостоятельно установить, действительно ли сотрудник нарушил свои должностные обязанности и по его ли вине это произошло.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Клерк
Обучение для бухгалтеров

🎉 Скидки к лету готовы! До 31 мая курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, финмоделированию и бухгалтерии с нуля по 4 290 рублей!

До лета меньше недели — проведите это время с пользой! До 31 мая вы можете купить флагманские онлайн-курсы «Клерка» всего за 4 290 рублей!

🎉 Скидки к лету готовы! До 31 мая курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, финмоделированию и бухгалтерии с нуля по 4 290 рублей!
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Фиксированные взносы ИП

С какой даты ИП-военный пенсионер может освободиться от фиксированных взносов

В 2023 году был принят закон, который исключает ИП-военных пенсионеров из числа страхователей и застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию. Причиной стало решение Конституционного суда от 2022 года.

Зарплата

Работодатель сам устанавливает параметры для начисления премии. Опрос

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимает работодатель.

Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

По каким признакам можно определить, что вам грозит субсидиарка?

❗️Если вы являетесь руководителем или собственником компании, у которой дыра в балансе, есть ряд признаков по которым заранее можно спрогнозировать высокие или низкие риски привлечения к субсидиарной ответственности.

Маркетплейсы

Контролировать маркетплейсы будет специальная инспекция

Общественная инспекция позволит покупателям и партнерам маркетплейсов объединить претензии к площадкам и направить их в государственные органы.

Наталья Горячая
Судебная практика по налоговым спорам

Один товарный знак, одна бухгалтерия, лимит по УСН — все это не повод для обвинений в искусственном дроблении

Налоговая инспекция похожа на стаю шакалов: инспекторы готовы сожрать любого, кто попадается в их лапы. Несмотря на то, что их доводы порой бывают абсурдными, охота на бизнес продолжается. Не вникая в суть деловых отношений, даже в суде они пытаются отбить свои нелепые доводы, и доходят в этом стремлении до кассации.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: вспышки на Солнце, одобрили штрафы для самокатчиков, появился новый банковский троян

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

💥Обзор новостей: вспышки на Солнце, одобрили штрафы для самокатчиков, появился новый банковский троян
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Инвестиции

Продлили срок обмена акций «Яндекса»: крайняя дата

Инвесторы смогут подать заявки на обмен акций иностранной компании Yandex N.V. на ценные бумаги российского бизнеса.

Ирина Клишковская
Бухгалтерия

Методичка об антиотмывочных обязанностей при оказании бухгалтерских услуг

Минфин выпустил методичку об антиотмывочных обязанностях при оказании бухгалтерских услуг.

Налоговая помощь
Судебная практика по налоговым спорам

Две головы лучше одной? Если только это не дробление

Как мы уже не раз писали, желание налоговых органов пополнить бюджет заставляет их относиться подозрительно ко всем мало-мальски нетипичным операциям. И особенно внимательно они изучают факты, связанные с совместной деятельностью нескольких компаний, считая, что там есть потенциальное дробление.

МойСклад
ЕГАИС

Изменения в работе с ЕГАИС с 1 июля 2024 года: как общепиту продавать алкоголь по новым правилам

С 1 июля 2024 года начнут действовать изменения, которые в апреле 2023 года внесли в закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ. Предприятия общепита, торгующие крепким алкоголем, должны будут вести учет каждой порции реализованных напитков. Разбираемся, как изменится продажа алкоголя с июля 2024 года.

Изменения в работе с ЕГАИС с 1 июля 2024 года: как общепиту продавать алкоголь по новым правилам
Инвестиции

Минимум у 1 млн российских инвесторов есть активы за границей. И они заблокированы

Инвестиционная палата разделит полученные иностранные ценные бумаги на лоты и предложит их зарубежным инвесторам.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
ВЭД

Узнайте об особенностях работы с Китаем: вебинар для бухгалтеров в 15:00

Оборот торговли с Китаем увеличивается с каждым днем. Однако тут есть много нюансов по поиску добросовестного поставщика, по поставке, оплате товаров и т. д. Разберитесь, как работать с Китаем.

Интересные материалы

Евгений Райков
Управление персоналом

Как удержать сильных сотрудников в своей компании и не дать «утечь» кадрам

Текучка сейчас = результат неправильных действий, как минимум, в 2 последних месяца работы. Эта статья о том, как избежать этой проблемы.