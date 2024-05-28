Будут новые подходы к принятию налоговых изменений

По мнению депутатов, предсказуемость налоговой системы предполагает своевременное информирование участников хозяйственного оборота о грядущих изменениях налогообложения — чтобы они имели возможность надлежащим образом подготовиться к началу применения новых правил налогообложения, поскольку налоговые изменения требуют от компаний административных, управленческих и финансовых изменений, в том числе перенастройки своего программного обеспечения, необходимого для бухгалтерского и налогового учета.

Кроме того, до определения параметров налоговой системы невозможно достоверное планирование доходов бюджетов бюджетной системы РФ.

«В связи с этим, предлагается как планируемые в настоящее время изменения налоговой системы, так и последующие, вступающие в силу в очередном году, преимущественно рассматривать и принимать в весеннюю сессию Государственной Думы», — сказано в рекомендациях, которые утвердил комитет Госдумы по бюджету и налогам по итогам парламентских слушаний, посвященных совершенствованию налогового законодательства РФ.

Также депутаты рассчитывают на комплексное рассмотрение пакета законопроектов — это изменения в НК, федеральный бюджет и Бюджетный кодекс. Это хотят синхронизировать с рассмотрением внесенного в Госдуму правительственного законопроекта о реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.

Участники парламентских слушаний обратились с просьбой последовательно проводить политику по определению правил налогообложения исключительно актами законодательства о налогах и сборах и повышению статуса Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на очередной финансовый год и на плановый период.