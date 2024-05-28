😧 Госдума предложила изменения в НК по УСН. «И это называется амнистия по дроблению....» — недоумевают у нас в ВК

Комитет Госдумы по бюджету и налогам утвердил рекомендации по итогам парламентских слушаний, посвященных совершенствованию налогового законодательства РФ. В том числе по УСН.

В отношении упрощенной системы налогообложения депутаты обозначили:

Для смягчения последствий резкого перехода с УСН на ОСН («плавный переход») рассмотреть признание плательщиков УСН с суммами годового дохода более 60 млн рублей плательщиками НДС — по аналогии с ЕСХН с таким же годовым доходом. С возможным повышением предельного уровня объема выручки.

Изменения по УСН не должны коснуться подавляющего большинства налогоплательщиков — до 60 млн рублей имеют выручку 96,8% предпринимателей на упрощенке.

Амнистия по дроблению для тех, кто готов начать работать вбелую и отказаться от схем дробления бизнеса, должна применяться в автоматическом порядке и не приводить к увеличению административной нагрузки.

Введение «плавного перехода» и амнистия по дроблению должны рассматриваться в одном законопроекте.

Подписчики сообщества «Клерка» ВКонтакте уже начали активное обсуждение инициатив депутатов. Присоединяйтесь и вы!

Кто-то зло иронизирует: «УСН+НДС что может быть прекраснее 35 или 26% с выручки отдай и спи спокойно».

Какой должна быть УСН после налоговой реформы? Оставьте свое мнение в сообществе «Клерка» ВКонтакте!