⚡️ Итоги дня: за дипфейки хотят ввести уголовку, чиновникам создадут собственную цифровую «Среду», а за оскорбление учителей будут штрафовать

Власти хотят ввести уголовную ответственность за дипфейки. Предполагается, что за поддельные видео будут наказывать как за клевету, кражу, мошенничество и вымогательство.

Теперь автоматизированное рабочее место государственного служащего (АРМ ГС) будет называться «Среда». В нее входят мессенджер, текстовый редактор и ряд других программ для общения и совместной работы над документами вместо иностранных сервисов.

Ученые КНР разработали кожу для роботов, которая способна выдержать морозы до -78 градусов. Технология будет полезна для работы в арктических условиях и при проведении полярных исследований.

В Центральной России установится сильная жара с температурами до +30, а в Поволжье грядут заморозки.

Apple перевернет свой логотип в новых iPad. Сейчас логотип ориентирован вертикально, что соответствует традиционному портретному режиму использования устройства. Однако многие пользователи часто используют iPad с подключенной клавиатурой, что делает логотип расположенным боком. Поэтому «яблоко» придумали перевернуть.

Росатом в 2024 году планирует представить 50-кубитный квантовый компьютер. В компании также планируют реализовать сервис по предоставлению облачного доступа к созданным квантовым вычислителям.

Доля отказов россиянам в шенгенской визе за четыре года выросла в 13 раз. Чаще всего в 2023 году в визе россиянам отказывала Мальта, Эстония, Швеция, Австрия и Германия.

В Совете по правам человека возмутились тем, что голосовые помощники «Алиса» и «Маруся» уклоняются от ответа на некоторые политические вопросы, тогда как американский ChatGPT дает на эти вопросы развернутые и всесторонние ответы.