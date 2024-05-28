Штраф ГИБДД работодатель может удержать из зарплаты водителя

Такое разъяснение дает эксперт в сервисе Клерк.Консультации.
В письме Роструда от 19.10.2006 № 1746-6-1 говорится, что к прямому действительному ущербу, в частности, могут быть отнесены суммы уплаченного штрафа.
Работники несут материальную ответственность в пределах своего среднемесячного заработка — ст. 241 ТК.
Взыскание с виновного суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя путем удерживания из зарплаты 20% вплоть до окончательного возмещения ущерба.
Кроме того, работник может добровольно возместить ущерб — полностью или частично. Если он напишет заявление, можно не соблюдать лимит в 20% от зарплаты.
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Комментарии3
Мы давно так делаем. А у мужа на работе просто выдают водителям квитанцию со штрафом и они, водители, сами оплачивают.
Это ещё что. Когда-то были времена. Посылаем водителя в рейс. Сразу делаем расчёт сколько ему денег дать.
Командировочные+бензин+штраф. сумму штрафа уже заранее знали.
Ибо проезжать мимо поста. и вероятность остановки была на уровне 98-99%.
Ну и в те времена расплачивались на месте.
На сколько я понимаю не "может", а "должен" быть удержан.