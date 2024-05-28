₽ Заказать рекламу
Удержания из зарплаты

Штраф ГИБДД работодатель может удержать из зарплаты водителя

Работодатель после оплаты штрафа за нарушение ПДД своими работниками может принять решение о привлечении виновного работника к ответственности в виде возмещения прямого действительного ущерба.

Такое разъяснение дает эксперт в сервисе Клерк.Консультации.

В письме Роструда от 19.10.2006 № 1746-6-1 говорится, что к прямому действительному ущербу, в частности, могут быть отнесены суммы уплаченного штрафа.

Работники несут материальную ответственность в пределах своего среднемесячного заработка — ст. 241 ТК.

Взыскание с виновного суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя путем удерживания из зарплаты 20% вплоть до окончательного возмещения ущерба.

Кроме того, работник может добровольно возместить ущерб — полностью или частично. Если он напишет заявление, можно не соблюдать лимит в 20% от зарплаты.

Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы вы можете найти в базе консультаций «Клерка».

Читать

Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, то задайте свой вопрос эксперту напрямую!

Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей, даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.

Комментарии

3
  • Королевская

    Мы давно так делаем. А у мужа на работе просто выдают водителям квитанцию со штрафом и они, водители, сами оплачивают.

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Это ещё что. Когда-то были времена. Посылаем водителя в рейс. Сразу делаем расчёт сколько ему денег дать.

    Командировочные+бензин+штраф. сумму штрафа уже заранее знали.

    Ибо проезжать мимо поста. и вероятность остановки была на уровне 98-99%.

    Ну и в те времена расплачивались на месте.

  • Джон Вокер

    На сколько я понимаю не "может", а "должен" быть удержан.

Социальный вычет

Депутаты предложили ввести дополнительный налоговый вычет: получат те, кто зарабатывает меньше 30 000 рублей

Новый налоговый вычет по НДФЛ будет выглядеть как тринадцатая зарплата по итогам года. Это позволит людям с невысокими доходами получать больше средств.

1

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Импорт

Ввозной НДС: как принять к вычету, если товары приобретены через посредника

С 2024 года, если в рамках ЕАЭС товар приобретает посредник, то он и платит ввозной НДС. Минфин разъяснил порядок возмещения этого налога.

Ввозной НДС: как принять к вычету, если товары приобретены через посредника
Анна Тетерлева
Бухгалтеры

Выручка и доходы: в чем разница

Исходя из практики, я замечаю, что зачастую предприниматели не четко ориентируется в финансовых терминах. Подмена понятий может вызвать путаницу в расчете финансовых показателей предпринимателями. В нашей статье пойдет речь конкретно о двух показателях, оба они финансовые. Это доходы и выручка.

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Наталья Горячая
Налоги, взносы, пошлины

Власти хотят ввести сбор за использование зарубежного софта

Минцифры обсуждает введение сбора с российских компаний, которые продолжают использовать иностранное программное обеспечение.

Банки

Тинькофф будет возвращать деньги за ошибочные переводы

Клиенты банка Тинькофф смогут подать заявку на возврат денег, отправленных по ошибке.

Кадры

Цифра дня. Про наставничество

Четверть россиян хотели бы стать наставниками для новых сотрудников на работе.

Цифра дня. Про наставничество

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Интернет и IT

Компании начнут платить за использование иностранного софта

Чтобы мотивировать бизнес переходить на отечественные программы, Минцифры предусмотрит снижение налоговой нагрузки на компании. Тем, кто по-прежнему будет использовать иностранное ПО, придется платить сбор.

4
ПрощеБизнес
Охрана труда

Какие последствия наступают для работодателя при сокрытии несчастного случая

Современный российский работодатель — компетентный и ответственный представитель бизнес-сообщества, выделяющий вопросы охраны труда в приоритетные задачи предприятия. При этом есть обстоятельства, ставящие деятельность организации «под угрозу». Таковыми являются несчастные случаи на производстве.

Какие последствия наступают для работодателя при сокрытии несчастного случая
Трудовые отношения

💢 В спорах о незаконном увольнении суд не должен опираться только на служебное расследование. Должны детально выслушать две стороны, поясняет юрист

При вынесении решений о незаконном увольнении суды должны самостоятельно установить, действительно ли сотрудник нарушил свои должностные обязанности и по его ли вине это произошло.

Удержания из зарплаты

Штраф ГИБДД работодатель может удержать из зарплаты водителя

Работодатель после оплаты штрафа за нарушение ПДД своими работниками может принять решение о привлечении виновного работника к ответственности в виде возмещения прямого действительного ущерба.

3
Пользователи интернета

Минцифры: 80% госуслуг обрабатывают за несколько часов

На портале Госуслуг планируют сделать диалоговое окно, которое позволит сократить путь пользователя при составлении нужных документов для получения услуг.

Нетология
Обучение для бухгалтеров

5 шагов: как перейти из офиса на удаленку

Офисная рутина, долгие поездки на работу и обратно, необходимость соблюдать строгий дресс-код — все это может стать причиной усталости и выгорания. Неудивительно, что все больше людей задумываются об удаленной работе. Рассмотрим пять шагов, которые помогут вам перейти из офиса на удаленку и наслаждаться преимуществами работы из дома.

5 шагов: как перейти из офиса на удаленку

Разборы законов

1 298
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налоги, взносы, пошлины

В НК будет отдельная глава о туристическом налоге

На основании ст. 132 Конституции Госдума предложила в качестве дополнительного источника налоговых доходов муниципалитетов предоставить органам местного самоуправления право введения на своей территории туристического налога.

Бесплатно с Отчетность

Ответственность бухгалтера после увольнения

Ответственность главного бухгалтера за неправильное ведение бухгалтерского учета не оканчивается вместе с расторжением трудового договора. В зависимости от тяжести нарушений и причиненного работодателю ущерба, уволенный главбух может ответить и рублем и ограничением свободы.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
ТРИО
Бухгалтерские программы

Как внедрить ERP и не облажаться

В современном мире непрерывной конкуренции и стремительного развития технологий, системы планирования ресурсов предприятия (ERP) выступают не просто как инструменты автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, но и как катализаторы фундаментальных преобразований в управлении компанией.

Как внедрить ERP и не облажаться
Личные финансы

Почему мы теряем деньги вместо того, чтобы их приумножать

По данным НАФИ, 27% россиян младше 24 лет не ведут учет трат и не планируют свой бюджет. При этом москвичи показывают средний уровень финансовой грамотности, набирая 6,9 баллов из 10. Разбираемся, какие финансовые ошибки чаще всего совершают потребители и как этого избежать.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Налоговые проверки

Как выявить слабые места компании и не попасть на выездную налоговую проверку

Налоговый аудит позволяет заблаговременно узнать о слабых местах бизнеса, а также устранить или минимизировать риски до начала выездной проверки.

ПланФикс
Ведение бизнеса

Как обезопасить данные клиентов и не стать жертвой хитрых подчиненных

Далее поговорим о том, как правильно хранить информацию о клиентах и уберечь ее от посторонних глаз.

Как обезопасить данные клиентов и не стать жертвой хитрых подчиненных

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Маркетплейсы

Самозанятые селлеры на маркетплейсах вынуждены перерегистрироваться в ИП

Число индивидуальных предпринимателей, которые торгуют на маркетплейсах, выросло на 27%. При этом число самозанятых сократилось на 10%.

2

Интересные материалы

Налог на прибыль

🔥🔥🔥 Импортеров не будут штрафовать за несдачу нулевых расчетов по выплатам иностранным компаниям

Если не сдать расчет о выплатах дохода иностранным организациям, налоговики заблокируют счет и наложат штраф – минимум 1 000 руб. Но нельзя применять эти санкции к импортерам, которые этот отчет вообще не обязаны сдавать.

3