Штраф ГИБДД работодатель может удержать из зарплаты водителя

Работодатель после оплаты штрафа за нарушение ПДД своими работниками может принять решение о привлечении виновного работника к ответственности в виде возмещения прямого действительного ущерба.

Такое разъяснение дает эксперт в сервисе Клерк.Консультации.

В письме Роструда от 19.10.2006 № 1746-6-1 говорится, что к прямому действительному ущербу, в частности, могут быть отнесены суммы уплаченного штрафа.

Работники несут материальную ответственность в пределах своего среднемесячного заработка — ст. 241 ТК.

Взыскание с виновного суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя путем удерживания из зарплаты 20% вплоть до окончательного возмещения ущерба.

Кроме того, работник может добровольно возместить ущерб — полностью или частично. Если он напишет заявление, можно не соблюдать лимит в 20% от зарплаты.

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