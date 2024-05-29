Упростили условия получения субсидий для строительства модульных отелей

Правительство упростило условия выдачи субсидий на строительство модульных отелей на Дальнем Востоке, в Арктике и на Крайнем Севере.

По поручению Президента принято решение упростить условия такой поддержки для инвестпроектов, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа, Арктической зоны России и муниципальных образований в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Постановление от 27.05.2024 № 683 внесло изменения в госпрограмму «Развитие туризма». В частности, для инвесторов на Дальнем Востоке, Арктике и на Крайнем Севере установлена возможность получать субсидии на возведение некапитальных средств размещения незаводского производства.

Решение связано с отдаленностью этих территорий от центров производства модульных конструкций и высокой стоимостью затрат на их доставку. Оно поддержит инвесторов, реализующих проекты для комфортного отдыха туристов и создающих дополнительные места проживания для путешествующих.

Обеспечить доработку условий предоставления субсидий ранее поручил В. Путин по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край в январе 2024 года.