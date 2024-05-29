У Сбера появилась нейросеть для создания коротких видео

Нейросеть Kandinsky Video доступна всем пользователям без ограничений. Она может генерировать видео до 6 секунд по текстовому описанию и по картинке.

Сбер представил бесплатную бета-версию нейросети Kandinsky Video 1.1, которая позволяет создавать видеоролики длительностью до шести секунд по текстовому описанию и изображению.

«Теперь каждый пользователь Kandinsky Video может воплотить свои идеи и выразить их в видеоформате. С момента запуска первой версии нейросети прошло менее года, и за это время наша команда значительно улучшила такие показатели, как качество и скорость генерации полноценных видеороликов, открывая тем самым безграничные горизонты для креатива», — сказал руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

Сгенерированное видео представляет собой непрерывную сцену с движением объекта и фона в течение шести секунд с частотой 8 или 32 кадров в секунду. Пользователи могут выбрать формат 16:9, 9:16 или 1:1.

Нейросеть Kandinsky Video доступна на платформе fusionbrain.ai и в официальном Telegram-боте Kandinsky.