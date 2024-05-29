Количество представителей малого и среднего бизнеса побило рекорд

Заместитель председателя правительства Александр Новак заметил, что в 2024 году сохраняется тенденция к росту численности МСП.

По итогам последнего обновления реестра субъектов МСП число зарегистрированных малых и средних предприятий превысило 6,5 млн, обновив рекорд с момента начала их учета. Одновременно количество самозанятых достигло 10,2 миллиона человек.

С начала 2024 года сохраняется прошлогодняя тенденция к росту числа предпринимателей: по итогам 2023 года число субъектов МСП выросло до 6,35 млн, прибавив 5,9% по сравнению с 2022 годом.

«В начале 2024 года сохранилась тенденция к увеличению численности малого и среднего бизнеса. Это говорит о том, что сектор успешно преодолел последствия санкционных шоков последних лет. Этому способствовала в том числе реализация комплекса мер поддержки сектора МСП в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство“, утвержденного Президентом. Выстроенная государством система предусматривает адресность предлагаемых мер и контроль за их эффективностью в регионах. Все это позволяет поддерживать приоритетные для государства направления и корректировать предлагаемые меры с учетом их эффективности и возникающих вызовов», – подчеркнул Новак.

При этом почти половина созданных с начала 2024 года МСП занята в розничной и оптовой торговле (38,2%), транспортировке (7,8%) и строительных работах (5,9%).

«По состоянию на 10 мая в реестре МСП зарегистрировано порядка 2,34 миллиона юридических лиц. Из них на долю микропредприятий приходится около 2,14 миллиона единиц, малых – 184 тысячи, и средних предприятий – 18 тысяч. Индивидуальных предпринимателей в стране почти в два раза больше – 4,2 миллиона единиц», – отметил министр экономического развития Максим Решетников.

Наиболее массово сектор МСП представлен в Москве – свое дело ведут почти 927 тысяч предпринимателей, в два раза меньше (456 тысяч) – в Московской области. На третьем месте Санкт-Петербург — здесь порядка 377 тысяч бизнесменов. Топ-5 регионов замыкают Краснодарский край и Свердловская область.