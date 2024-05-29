За что бухгалтер попадет под субсидиарную ответственность

Если на бухгалтера была возложена обязанность по хранению финансовых документов компании, его могут привлечь к субсидиарной ответственности за уничтожение, сокрытие и искажение информации о реальном положении дел бизнеса.

В ст. 61.11 ФЗ «О банкротстве» предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия главбуха, если документы бухгалтерского учета или отчетности к моменту вынесения определения о введении наблюдения или принятие решения о признании должника банкротом:

отсутствуют;

не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством;

указанная информация искажена.

Фактически, за отсутствие информации о реальном положении дел компании бухгалтера признают виновным и привлекут к субсидиарной ответственности.

Суд будет рассматривать, должен ли бухгалтер отвечать за хранение документов организации, есть ли его вина в том, что отчетность была искажена, а также предупреждал ли главбух руководство о том, что те или иные действия могут привести к банкротству.

Субсидиарная ответственность может применяться к лицам, на которых возложены следующие обязанности:

Организация ведения бухучета и хранения документов. Как правило, этим занимается генеральный директор.

Вести бухучет и хранить финансовую отчетность. Это ложится на плечи главного бухгалтера.

Если на бухгалтера возложена обязанность хранить документы, то нужно проверить их сохранность как минимум за 5 последних лет. Даже если главбух только что устроился в компанию, важно проверить все бумаги предшественников.

Кроме того, в процессе рассмотрения дела о привлечении бухгалтера к субсидиарной ответственности будут обращать внимание на его взаимодействие с арбитражным управляющим — не приводят ли его действия к существенным затруднениям в работе с кредиторами.

К затруднениям относят ситуации, когда управляющий не может:

выявить весь круг лиц, контролирующих должника;

определить основных контрагентов должника;

найти основные активы;

обнаружить подозрительные сделки, чтобы их можно было оспорить для пополнения конкурсной массы.

Бухгалтера могут привлечь к ответственности в качестве соучастника в доведении фирмы до банкротства, если на него возложена обязанность по ведению и хранению финансовой документации.

Такое развитие событий возможно, если будет доказано, что главбух по указанию руководителя или совместно с ним совершили действия, которые привели к уничтожению, сокрытию или искажению сведений.

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