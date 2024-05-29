Среднюю зарплату от 150 тысяч рублей получают только в Магадане и на Чукотке

Специалисты на Чукотке получают в среднем 162,5 тысяч, а москвичи — 146,2 тысячи рублей.

В феврале 2024 года средняя заработная плата выше 150 тыс. рублей была зафиксирована только в двух регионах — в Магаданской области и на Чукотке. Максимально близки к этой отметке были жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы.

Средняя зарплата на Чукотке составила 162,5 тыс. рублей, а в Магаданской области — 150,4 тыс. Москвичи в феврале в среднем получали 146,2 тысячи, а жители ЯНАО — 149,95 тысяч. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на Росстат.

Больше всего получают сотрудники из сферы финансов и страхования — 194,6 тыс. рублей, информации и связи — 157,2 тыс., специалисты по производству табачных изделий — 192,7 тыс., а также кто занимается добычей нефти и природного газа — 192,5 тыс. рублей.