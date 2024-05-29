ФНС рассчитала взносы ИП 1% за 2023 год по УСН-декларации, но пока не отразила их в предстоящих платежах

До срока уплаты взносов 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей остался месяц, но в личном кабинете ИП они еще не фигурируют как предстоящий платеж.

Беспокойство по этому поводу выразил читатель нашего форума.

Декларация по УСН за 2023 год сдана, все данные для начисления взносов 1% у налоговиков есть. Но на главной странице ЕНС в предстоящих платежах – пусто.

Более того, НДФЛ к уплате по декларации 3-НДФЛ по сроку 15.07.2024 в предстоящих платежах отображается, а взносы по сроку уплаты 01.07.2024 – нет.

ИП опасается, что налоговики просто забыли начислить ему эти взносы.

Однако в другом разделе личного кабинета расчет этих взносов сделан. Сумму налоговики рассчитали, только пока не отразили ее в предстоящих платежах.

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