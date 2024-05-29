Минфин предложил поднять ставку по налогу на прибыль для ИТ-компаний до 5% с 2025 года

О готовящихся изменениях первыми сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя пресс-службы правительства. Детали тот не уточнил.
Позже копию документа получило РБК. Это законопроект, в котором Минфин предлагает отказаться от льготной ставки для ИТ-компаний и установить её на уровне 5% на период с 2025-го по 2027 год. От комментариев в ведомстве отказались.
С 2020 года налог на прибыль для ИТ-компаний снизили с 20% до 3%, а с 2022 года и вовсе обнулили до конца 2024-го, чтобы поддержать рынок на фоне санкций.
В 2024 году в Минцифры сообщили, что льготу хотят оставить, но вот список ИТ-компаний, которые смогут её получить, думают сократить. Например, установив порог необходимой выручки.
Бизнес просил ведомство навсегда сохранить послабление или оставить ставку в 3%, чтобы избежать оттока фирм в страны «с более комфортным налоговым режимом». Но тогда компании переживали, что окажутся вынуждены уплачивать 20%. Теперь же речь может идти о 25%, так как Минфин 28 мая 2024 года предложил повысить налоги для бизнеса.
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