Минфин предложил поднять ставку по налогу на прибыль для ИТ-компаний до 5% с 2025 года

С 2022 года для них действует льготная нулевая ставка.

О готовящихся изменениях первыми сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя пресс-службы правительства. Детали тот не уточнил.

Позже копию документа получило РБК. Это законопроект, в котором Минфин предлагает отказаться от льготной ставки для ИТ-компаний и установить её на уровне 5% на период с 2025-го по 2027 год. От комментариев в ведомстве отказались.