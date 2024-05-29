Минфин разберется со схемами по неуплате акцизов

Для пресечения схем уклонения от уплаты налогов власти отменят нулевой акциз на медицинский спирт, а жидкий никотин сделают подакцизным товаром.

Министерство финансов впервые установит ненулевые акцизы на медицинский спирт. Это хотят сделать, чтобы пресечь схемы уклонения от уплаты косвенных налогов.

Предполагается, что с 1 января по 31 декабря 2025 года ставка акциза составит 669 рублей за литр безводного спирта, а в течение 2026 года налог вырастет до 696 рублей за литр.

Акцизы разрешат не платить, только если этанол используется для производства препаратов, включенных в правительственный перечень. Таким производителям предоставят полный вычет акциза при использовании спирта по назначению. Этот подход позволит не допустить роста цен на лекарства, а также сократить рынок нелегального алкоголя.

Пока что при продаже спирта фармпроизводителям действует нулевая ставка акциза. Налог не платят ни производители этанола, ни сама компания по производству лекарств.

Дополнительный контроль установят и на табачном рынке, где собираются ввести акциз на жидкий никотин, чтобы сократить ввоз нелегальной продукции на территорию РФ, а также снизить возможность применения схем уклонения от уплаты налогов. Сейчас ФНС трудно контролировать использование жидкого никотина, поскольку он не относится к подакцизным товарам.