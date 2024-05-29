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НДПИ

Минфин: НДПИ повысят, но рентабельность добывающих предприятий останется высокой

После повышения налога на добычу полезных ископаемых компании сохранят свою рентабельность на уровне 20-25%.

Минфин направил в правительство законопроект, по которому налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вырастет следующим образом:

  • на 15% увеличится НДПИ для отрасли «Добыча железа»;

  • в 2,3 раза налог поднимут тем, кто работает в отрасли «Производство минеральных удобрений» (калийные соли);

  • в 2 раза больше будут платить добытчики апатитовых и фосфоритовых руд;

  • производители азотных удобрений начнут платить акциз на покупку газа для производства аммиака. Он составит 1 200 рублей за 1 тыс. куб. м газа.

По оценкам Минфина, после повышения НДПИ рентабельность предприятий все равно останется высокой — на уровне 20-25%.

Корректировка налоговой нагрузки не коснется отраслей с высоким уровнем инвестиционной активности, у которых отношение капитальных вложений к выручке составляет более 20%.

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