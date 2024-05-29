Минфин: НДПИ повысят, но рентабельность добывающих предприятий останется высокой

Штрафы за отсутствие онлайн-кассы

В этой статье мы разберём, кто их выписывает и какие суммы бизнесы могут заплатить в виде штрафа за неприменение ККТ. Также поговорим о том, можно ли избежать денежных санкций и что для этого необходимо сделать.