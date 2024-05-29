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ФСБУ

С какими проблемами столкнутся НКО при составлении бухотчетности по новому ФСБУ

В ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность» в том числе прописаны нормы про отчетность некоммерческих организаций. Но они вызывают вопросы.

Проблемы НКО при применении ФСБУ 4/2023 завтра обсудят в фонде «НРБУ «БМЦ».

По новому стандарту, НКО может не составлять отчет о финансовых результатах и отчет о движении денежных средств.

Но в этом случае информация, подлежащая раскрытию в таких отчетах, включается в пояснения к балансу и отчету о целевом использовании средств. Однако непонятно, какую именно информацию там раскрывать.

Кроме того, что касается отчета о финрезультатах и отчета о ДДС, то информация, включаемая в них, имеет смысл и представляет интерес для пользователей исключительно в отношении деятельности, нацеленной на извлечение прибыли.

При отсутствии или незначительности такой деятельности составление этих отчетов бессмысленно, отмечают эксперты. Эти отчеты по существу заменяют собой отчет о целевом использовании средств.

Напомним, новый стандарт будут применять с отчетности за 2025 год.

В этой связи с 01.01.2025 утрачивают силу:

  • ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность»;

  • положение о ведении бухучета и бухотчетности по приказу Минфина от 29.07.1998 № 34н.

Про ФСБУ 4/2023 мы рассказывали тут.

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