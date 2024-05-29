Мы продлили доступ к онлайн-курсам в два раза!

Теперь у вас есть целых два месяца, чтобы в комфортном темпе изучить все материалы. Смотрите видеоуроки, решайте тесты, отрабатывайте навыки на реальных шаблонах и формах.

Мы продлили доступ к онлайн-курсам «Клерка»! У вас будет два месяца, чтобы разобраться во всех деталях курса, задать вопросы кураторам, поработать с дополнительными и справочными материалами, рассмотреть реальные задачи и отработать необходимые навыки.

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«Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С»;

«Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С»;

«ВЭД: учет и налогообложение»;

«Финмоделирование и финанализ для бизнеса».

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После обучения вы получите сертификат о прохождении онлайн-курса, который сможете показать работодателю.