Мы продлили доступ к онлайн-курсам в два раза!

Мы продлили доступ к онлайн-курсам «Клерка»! У вас будет два месяца, чтобы разобраться во всех деталях курса, задать вопросы кураторам, поработать с дополнительными и справочными материалами, рассмотреть реальные задачи и отработать необходимые навыки.
Выбирайте подходящий онлайн-курс и приступайте к обучению!
До 31 мая включительно вы можете купить топовые онлайн-курсы «Клерка» за 4 290 рублей!
«Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С»;
«Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С»;
«ВЭД: учет и налогообложение»;
«Финмоделирование и финанализ для бизнеса».
После обучения вы получите сертификат о прохождении онлайн-курса, который сможете показать работодателю.
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