Семьям с детьми частично вернут уплаченный НДФЛ

Минфин планирует ввести в стране налоговые вычеты для семей с двумя и более детьми, чьи доходы составляют меньше 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Такой вычет станет аналогом кешбэка и будет выглядеть как «13-я зарплата».
Новый вид социальной поддержки снизит реальную ставку НДФЛ для семей до 6%. В 2025 году «налоговый кешбэк» смогут получить родители, которые зарабатывают до 53 000 рублей в месяц, если работают оба. Если семью обеспечивает только один человек, его доход может составлять не больше 106 000 рублей.
Выплаты семьям будут проводить из средств федерального бюджета.
Комментарии1
опять плодим нищиту. все больше работников будут просить перейти на серые зп.