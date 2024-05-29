Семьям с детьми частично вернут уплаченный НДФЛ

Минфин планирует ввести в стране налоговые вычеты для семей с двумя и более детьми, чьи доходы составляют меньше 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Такой вычет станет аналогом кешбэка и будет выглядеть как «13-я зарплата».

Новый вид социальной поддержки снизит реальную ставку НДФЛ для семей до 6%. В 2025 году «налоговый кешбэк» смогут получить родители, которые зарабатывают до 53 000 рублей в месяц, если работают оба. Если семью обеспечивает только один человек, его доход может составлять не больше 106 000 рублей.

Выплаты семьям будут проводить из средств федерального бюджета.