Малый бизнес получил почти 82 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

За год объем кредитования с помощью «зонтичных» поручительств вырос в 2,6 раза.

В первом квартале 2024 года малый и средний бизнес привлек финансирование на общую сумму больше 81,8 млрд рублей при помощи механизма «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Это в 2,6 раза больше, чем в том же периоде 2023 года.

«Почти в 3,5 раза выросло количество получателей господдержки и составило 8,4 тысяч компаний. Главным локомотивом стал микробизнес, на который пришлось 60% объема кредитов», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

К «зонтичным» поручительствам обращаются предприниматели, у которых недостаточно залога для получения кредита. Механизм обеспечивает до 50% от суммы займа. Размер одного поручительства достигает 1 млрд рублей при сроке кредитования до 15 лет.

Чаще всего поручительства от Корпорации МСП получали представители малого и среднего бизнеса из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростовской области.