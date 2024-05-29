Принят закон о 450 000 рублей на погашение ипотеки

Этот закон был подготовлен в целях реализации послания президента Федеральному Собранию. Тогда глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства выплату в размере 450 000 рублей для улучшения жилищных условий.
«Государственная Дума последовательно работает над расширением мер поддержки семей с детьми. Продление этой программы еще на семь лет — важное решение, которое повысит уровень доступности жилья для многодетных семей», — отмечал Вячеслав Володин.
Ранее мы писали, что Госдума собирается запустить жилищные вклады в 2025 году.
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