Принят закон о 450 000 рублей на погашение ипотеки

Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки.

Этот закон был подготовлен в целях реализации послания президента Федеральному Собранию. Тогда глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства выплату в размере 450 000 рублей для улучшения жилищных условий.

«Государственная Дума последовательно работает над расширением мер поддержки семей с детьми. Продление этой программы еще на семь лет — важное решение, которое повысит уровень доступности жилья для многодетных семей», — отмечал Вячеслав Володин.

Ранее мы писали, что Госдума собирается запустить жилищные вклады в 2025 году.