₽ Заказать рекламу
Вклады

Госдума собирается запустить жилищные вклады в 2025 году

Новый инструмент для накопления сбережений позволит получать больше процентов, закрыть ипотеку. Жилищные вклады будут застрахованы на 10 млн рублей.

Кабмин дал положительный отзыв на законопроект, который позволит жителям страны накопить средства на покупку недвижимости. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что новый инструмент начнет действовать уже в 2025 году.

Долгосрочные вклады на покупку жилья будут интересны банкам, поэтому они могут поднять ставку по депозитам примерно на 0,5-1,5% от других рыночных продуктов. Об этом пишут «Известия».

«Запуск системы жилищных сбережений является механизмом обеспечения «выращивания» ипотечных заемщиков. В рамках нее гражданин сможет накапливать средства для первоначального взноса по договору кредита, что позволит сформировать прогнозируемый будущий спрос на ипотечные банковские продукты», — сказано в пояснительной записке.

В Центробанке также положительно отреагировали на законопроект. Вместо 1,4 млн рублей размер страхового возмещения по жилищным вкладам будет 10 млн. С таких депозитов средства будет можно вывести только на погашение ипотеки.

Начать дискуссию

Законопроекты

Верховный суд дополнит УК статьей за мошенничество в налоговой сфере

Незаконный возврат налога войдет в отдельный состав преступления. Уголовку можно получить при сумме ущерба не меньше 25 000 рублей.

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Сальдо ЕНС

По уточненке с налогом к уменьшению сальдо ЕНС увеличится только через 3 месяца

Некоторые бизнесмены очень удивляются, когда после сдачи уточненной декларации, по которой налог должен уменьшится, никакого уменьшения на едином налоговом счете (ЕНС) не происходит.

Дробление бизнеса

Уже завтра бухгалтеры разберутся с позицией ФНС и судов по дроблению бизнеса

Узнайте, кому ждать выездную налоговую проверку и будет ли амнистия по дроблению.

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Трудовое право

Прохождение медосмотра в выходные надо оплачивать. Причем в двойном размере

Определенные категории работников должны проходить периодические медицинские осмотры. Организовать это мероприятие должен работодатель за свой счет.

2
Иван Шестак
Финансовый анализ

Традиционный vs. альтернативный подход к финансовому анализу бизнеса

Фраза «Совы не то, чем они кажутся» из сериала «Твин Пикс» прекрасно иллюстрирует идею финансового анализа. Его цель — показать состояние бизнеса. Однако если ориентироваться на такой подход, можно легко принять желаемое за действительное. Рассказываем, почему общепринятый подход может привести к ошибкам какой альтернативный метод анализа существует.

Традиционный vs. альтернативный подход к финансовому анализу бизнеса
Вклады

Госдума собирается запустить жилищные вклады в 2025 году

Новый инструмент для накопления сбережений позволит получать больше процентов, закрыть ипотеку. Жилищные вклады будут застрахованы на 10 млн рублей.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
СберРешения
НДС

Оспаривание НДС и должная осмотрительность при выборе контрагентов

Рассказываем, когда налоговые органы могут оспорить право на принятие входного НДС к вычету и что такое должная осмотрительность при выборе контрагентов.

Оспаривание НДС и должная осмотрительность при выборе контрагентов
Бесплатно с Трудовое право

Ключевые отличия трудового договора и договора ГПХ. Как не ошибиться в терминологии. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, какие ключевые отличия между трудовыми договором и договором ГПХ нужно знать, чтобы не возникло вопросов от налоговой.

Ключевые отличия трудового договора и договора ГПХ. Как не ошибиться в терминологии. Мини-курс
Государственные ведомства

Росреестр поддержал самозапрет на совершение сделок с недвижимостью

Для защиты владельцев жилья от мошенников на портале Госуслуг появится возможность установить самозапрет на сделки с недвижимостью.

Банки

Покупателям могут ограничить право на получение кешбэка

Клиенты банков злоупотребляют бонусными программами, получают кешбэк, а потом возвращают товары, указывая для перечисления средств вторую карту, чтобы сохранить бонусы на первой.

Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: ученые успешно разморозили мозг, Россия и Китай навсегда перестали использовать доллар, ставку могут повысить в июне

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

37
Пётр Захарченко
Обзоры для бухгалтера

Налоговые лазейки будут ликвидированы, реестр работодателей с нелегальной занятостью, налоговая нагрузка. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

Разборы законов

1 293
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Action Digital School
Обучение для бухгалтеров

Как бухгалтеру перестать бояться технологий и начать их использовать

Приходилось ли вам ощущать себя несовременным в мире, где ежедневно появляются новые устройства, программы и облачные сервисы? Страх новых технологий присущ людям разных профессий и возрастов. Бухгалтеры тоже сталкиваются с этой проблемой. Рассказываем, как перестать бояться технологий и обратить их себе на пользу.

Как бухгалтеру перестать бояться технологий и начать их использовать
1
Согласие на обработку персональных данных

Будет новый способ управлять согласиями на свои персональные данные

Выдавать и отзывать согласия на передачу и обработку персональных данных разрешат в личном кабинете на Госуслугах.

igotosochi
Инвестиции

Фонд SBSC от Сбера. Инвестиции в акции малой и средней капитализации

Ожидание: «Псс, парень, хочешь купить доли в нескольких десятках компаний третьего и четвёртого эшелонов?» Реальность: «Ну вот, опять скучный второй эшелон, они бы туда ещё Газпром нефть добавили, умники, блин». Как вы поняли, смотрим фонд от УК Первая (которая не Сбер, но мы-то знаем, что это Сбер). Акции средней и малой капитализации — SBSC.

Фонд SBSC от Сбера. Инвестиции в акции малой и средней капитализации
Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В новых регионах станет проще расширять бизнес и создавать новые рабочие места

Правительство приняло решение дополнительно выделить из федерального бюджетам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям 3,75 млрд рублей.

vladp18
Бухгалтеры

Может ли директор быть главным бухгалтером: правовые и практические аспекты

Вопрос о том, может ли директор компании одновременно занимать должность главного бухгалтера, является довольно спорным и вызывает много дискуссий как в юридической области, так и среди бизнес-сообщества. Давайте рассмотрим этот вопрос с точки зрения различных аспектов.

1
Пенсии

В пенсионный стаж войдет период военной службы в новых регионах

Тем, кто проходил военную службу в новых регионах до их объединения с Россией, засчитают этот период в стаж для формирования пенсии.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Главбух: права, обязанности, передача дел

Ответственность бухгалтера: материальная, административная, уголовная, субсидиарная. Кто отвечает за нарушения после увольнения главбуха? + Памятка для скачивания

Ответственность главного бухгалтера за неправильное ведение бухгалтерского учета может распространяться не только на период работы, но и выходить за его пределы. Новому главбуху тоже не стоит расслабляться, если не заметить вовремя ошибку предшественника, отвечать за нее придется самому.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Интересные материалы

Законопроекты

🥂 На летних верандах разрешили продавать алкогольные напитки

Госдума приняла законопроект, который разрешает продавать алкоголь на открытых сезонных верандах.