Госдума собирается запустить жилищные вклады в 2025 году

Новый инструмент для накопления сбережений позволит получать больше процентов, закрыть ипотеку. Жилищные вклады будут застрахованы на 10 млн рублей.

Кабмин дал положительный отзыв на законопроект, который позволит жителям страны накопить средства на покупку недвижимости. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что новый инструмент начнет действовать уже в 2025 году.

Долгосрочные вклады на покупку жилья будут интересны банкам, поэтому они могут поднять ставку по депозитам примерно на 0,5-1,5% от других рыночных продуктов. Об этом пишут «Известия».

«Запуск системы жилищных сбережений является механизмом обеспечения «выращивания» ипотечных заемщиков. В рамках нее гражданин сможет накапливать средства для первоначального взноса по договору кредита, что позволит сформировать прогнозируемый будущий спрос на ипотечные банковские продукты», — сказано в пояснительной записке.

В Центробанке также положительно отреагировали на законопроект. Вместо 1,4 млн рублей размер страхового возмещения по жилищным вкладам будет 10 млн. С таких депозитов средства будет можно вывести только на погашение ипотеки.