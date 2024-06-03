Центробанк создал Службу финансового мониторинга и валютного контроля

За финансовыми организациями в области финансового мониторинга и валютного контроля будет следить новая служба. Она начнет работу с 1 июня.

С 1 июня 2024 года начнет работать Служба финансового мониторинга и валютного контроля — ФМиВК. Ее цель — следить за соблюдением некредитными финансовыми организациями требований в сфере ПОД/ФТ и валютного законодательства на кросс-территориальной основе.

«Реорганизация позволит повысить эффективность работы по направлению финансового мониторинга и валютного контроля и оперативность принятия решений», — сказано на сайте Центробанка.

Руководителем Службы ФМиВК станет Богдан Шабля, который сейчас возглавляет департамент финансового мониторинга и валютного контроля.