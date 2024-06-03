Путин принял закон о создании реестра должников по алиментам

В реестр попадут должники по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату денег на содержание детей, родителей.

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому будет создан открытый реестр должников по алиментам.

После того, как должник попадет в реестр, информация о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока алименты не будут выплачены.

В течение суток алиментщик получит оповещение о внесении в «черный список». В него попадут должники с административной или уголовной ответственностью за неуплату средств на содержание несовершеннолетних, недееспособных детей или родителей.

Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП будет взаимодействовать через единую электронную систему с Социальным фондом.