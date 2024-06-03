Путин разрешил продавать алкоголь на верандах кафе

С 1 июня рестораны и кафе смогут торговать алкогольными напитками на летних верандах. Такой закон подписал президент.

Закон устранит правую неопределенность, которая связана с запретом продавать спиртное в летних заведениях с пристроенными верандами и помостами.

Региональным властям разрешили устанавливать требования к работе таких кафе, а также проводить все необходимые проверки. В частности, у общепита должна быть лицензия на продажу алкоголя.

До 1 января 2026 года требования к продаже спиртных напитков не будут действовать в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Для новых регионов предусмотрен переходный период.