Бакальчук предложила создать в России министерство маркетплейсов

Основательница Wildberries заявила, что нужно создать министерство, регулирующее ритейл и маркетплейсы.

По словам Татьяны Бакальчук, компании в этой сфере считают себя одновременно представителями ретейла и цифровой экономики.

«Видимо, нужно новое министерство вводить, которое будет объединять эти две отрасли», — отметила глава Wildberries в ходе пленарной сессии в рамках форума «Неделя российского ритейла 2024».

Позднее в пресс-службе Wildberries заявили, что идея Бакальчук о создании нового министерства — «из разряда шутки», и «заниматься законотворчеством» основательница компании не собирается.

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