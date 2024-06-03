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Бакальчук предложила создать в России министерство маркетплейсов

Основательница Wildberries заявила, что нужно создать министерство, регулирующее ритейл и маркетплейсы.

По словам Татьяны Бакальчук, компании в этой сфере считают себя одновременно представителями ретейла и цифровой экономики.

«Видимо, нужно новое министерство вводить, которое будет объединять эти две отрасли», — отметила глава Wildberries в ходе пленарной сессии в рамках форума «Неделя российского ритейла 2024».

Позднее в пресс-службе Wildberries заявили, что идея Бакальчук о создании нового министерства — «из разряда шутки», и «заниматься законотворчеством» основательница компании не собирается.

Подробно о том, как работать с маркетплейсами, вести договоры и документооборот вы узнаете на вебинаре Бухгалтерия маркетплейса: особенности договоров и документооборота Озона и Яндекс.Еды

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Разберитесь в особенностях агентского договора с маркетплейсом и с тем, какие налоговые риски у него есть, а также как это влияет на документооборот и налоговую базу.

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