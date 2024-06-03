📌 РСВ с неправильным ИНН и ОГРНИП на титульном листе не пройдет проверку

СНИЛС и ФИО сотрудников из раздела 3 РСВ сверяют с данными ФНС по учету налогоплательщиков. ФНС уточнила два контрольных соотношения для РСВ и ввела пять новых.

Вышло письмо ФНС от 28.05.2024 № ПА-4-11/5994@.

Сверять СНИЛС и ФИО будут с базами данных ЦУН АИС – подсистемой «Централизованный учет налогоплательщиков» АИС «Налог-3» не только в отношении сотрудников компании (раздел 3 РСВ), но и для членов КФХ (подраздел 1 раздела 2 РСВ)

Также со своими базами данных ФНС сверит ИНН и ОГРНИП ИП, указанные на титульном листе РСВ.

Также требования будут приходить тем, кто сдает РСВ с несколькими подразделами 1.

Другие действующие сейчас контрольные соотношения для РСВ приведены в письме ФНС от 26.02.2024 № БС-4-11/2112@.