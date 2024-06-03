ФАС выявила сговор продавцов наушников на маркетплейсах

Антимонопольная служба выяснила, что некоторые продавцы беспроводных наушников на маркетплейсах с октября 2023 года по февраль 2024 года с помощью мессенджеров координировали свою деятельность с целью поддержания цен и борьбы с конкурентами, сообщили в пресс-службе ФАС.

Недобросовестные продавцы создали группу в мессенджере, в которой договорились завышать цены и бороться с конкурентами, которые не присоединились к их картелю. Участники картеля синхронно поднимали стоимость аксессуаров, публиковали негативные отзывы про конкурентов, чтобы искусственно занизить их рейтинг. Также заговорщики выкупали продукцию у добросовестных предпринимателей, отказавшихся от участия в картеле, оформляли доставку в пункты выдачи в удаленных регионах и других странах, после чего товар никто не забирал.

ФАС России возбудила дело по признакам картельного сговора. В случае установления вины нарушителям грозят оборотные штрафы.