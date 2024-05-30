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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: ВС подчеркнул равенство обоих родителей, штрафных баллов для водителей не будет, сегодня День окрошки

Подготовили обзор главных событий дня — 30 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • В России пока не планируют вводить систему штрафных баллов для нарушителей на дорогах. Подобная мера обсуждается давно, но в ГАИ заявили, что сейчас баллы вводить пока не будут.

  • ВС исключил приоритет матерей в спорах об определении места жительства ребенка. Верховный суд РФ подчеркнул равенство обоих родителей при определении места жительства детей после развода, нет безусловного основания оставлять ребенка матери, сказано в обзоре судебной практики.

  • На следующей неделе стартует ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Выступление президента России ожидается 7 июня.

  • Первые в мире испытания на людях препарата, способного регенерировать зубы, начнутся в сентябре. Если все испытания пройдут успешно, лекарство может появиться в продаже в 2030 году.

  • Предприниматели, которые были привлечены к ответственности за неуплату налогов, не смогут воспользоваться налоговой амнистией за отказ от схем дробления бизнеса.

  • Стартовавшая с Байконура ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-27», который полетит на МКС.

  • Сервисы проката самокатов Whoosh, МТС Юрент и Яндекс увеличили штрафы для нарушителей. Теперь за управление электросамокатом в состоянии опьянения, за причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц придется заплатит 100-150 тыс руб.

  • Манул Тимофей из Московского зоопарка похудел к лету и похвастался своей новой формой. Смог манул, сможем и мы!

  • Сегодня отмечается День окрошки. В этот день принято готовить и есть окрошку 一 холодный суп на основе кваса, кефира или сыворотки с добавлением различных овощей, мяса и зелени.

Понеслось…

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

1
  • Евгения Шестакова

    На следующей неделе стартует ПМЭФ.

    готовимся к транспортному коллапсу

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: ВС подчеркнул равенство обоих родителей, штрафных баллов для водителей не будет, сегодня День окрошки

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