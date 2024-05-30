⚡️ Итоги дня: ВС подчеркнул равенство обоих родителей, штрафных баллов для водителей не будет, сегодня День окрошки

В России пока не планируют вводить систему штрафных баллов для нарушителей на дорогах. Подобная мера обсуждается давно, но в ГАИ заявили, что сейчас баллы вводить пока не будут.
ВС исключил приоритет матерей в спорах об определении места жительства ребенка. Верховный суд РФ подчеркнул равенство обоих родителей при определении места жительства детей после развода, нет безусловного основания оставлять ребенка матери, сказано в обзоре судебной практики.
На следующей неделе стартует ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Выступление президента России ожидается 7 июня.
Первые в мире испытания на людях препарата, способного регенерировать зубы, начнутся в сентябре. Если все испытания пройдут успешно, лекарство может появиться в продаже в 2030 году.
Предприниматели, которые были привлечены к ответственности за неуплату налогов, не смогут воспользоваться налоговой амнистией за отказ от схем дробления бизнеса.
Стартовавшая с Байконура ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-27», который полетит на МКС.
Сервисы проката самокатов Whoosh, МТС Юрент и Яндекс увеличили штрафы для нарушителей. Теперь за управление электросамокатом в состоянии опьянения, за причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц придется заплатит 100-150 тыс руб.
Манул Тимофей из Московского зоопарка похудел к лету и похвастался своей новой формой. Смог манул, сможем и мы!
Сегодня отмечается День окрошки. В этот день принято готовить и есть окрошку 一 холодный суп на основе кваса, кефира или сыворотки с добавлением различных овощей, мяса и зелени.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии1
готовимся к транспортному коллапсу