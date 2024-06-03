ВТБ выдал первую ипотеку в Крыму

ВТБ начал выдавать кредиты на покупку жилья в Крыму. Первый такой ипотечный договор был заключен на квартиру в Симферополе. Документы заемщик оформил дистанционно из Ханты-Мансийска. Сумма кредита составила 3,2 млн рублей.

Банк выдает ипотеку на недвижимость в Крыму с мая 2024 года. Провести сделку можно дистанционно или в офисах ВТБ в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а также в четырех отделениях РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте. Об этом говорится на сайте кредитной организации.

«Благодаря перенастройке внутрибанковских технологий и нашим партнерам теперь жители еще пяти регионов республик могут получить у нас средства на покупку недвижимости в своем регионе», — сказал начальник управления «Ипотечное кредитование» Сергей Бабин.

К началу второго полугодия число отделений, где можно оформить жилищные кредиты ВТБ, увеличится более чем в 3 раза и превысит 500 точек. К концу 2024 года банк планирует сделать ипотеку доступной во всех своих офисах.