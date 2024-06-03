Как в декларации по НДС отражать корректировочные счета-фактуры

Если после отгрузки товаров по согласованию сторон изменилась стоимость поставки. продавец выставляет корректировочный счет-фактуру.

Разъяснения по этому поводу дает региональное УФНС.

При увеличении цены или количества товаров покупатель регистрирует в книге покупок оформленный продавцом корректировочный счет-фактуру с кодом вида операции 01.

При этом покупателю надо убедиться, что в книге продаж поставщика корректно отражены реквизиты этого корректировочного счета-фактуры с кодом вида операции 01.

При уменьшении цены или количества товаров продавец регистрирует корректировочный счет-фактуру в книге покупок в периоде, когда он был выставлен, но не позднее 3 лет со дня его составления с кодом вида операции 18.

Покупатель регистрирует данный корректировочный счет-фактуру в книге продаж.

При этом поставщик должен убедиться, что в книге продаж покупателя корректно отражены реквизиты этого корректировочного счета-фактуры с кодом вида операции 18.

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