В реестре отечественного программного обеспечения уже больше 21 тысячи продуктов

Зарегистрированный в реестре софт позволяет правообладателям освободить эти программы от НДС.

Сейчас в реестр российского программного обеспечения (ПО) включены 21 201 продуктов от 7 928 правообладателей.

Единый реестр ПО позволяет разработчикам получать государственную поддержку, а также освободить софт от НДС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на презентацию замдиректора департамента развития IT-отрасли Минцифры Алексея Дорожко.

Программы, которые входят в реестр российского ПО и в реестр Евразийского экономического союза, будут применяться в органах власти. Они созданы для того, чтобы заместить зарубежный софт.