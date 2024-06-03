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Криптовалюта

Майнеров обложат акцизами на электроэнергию

Размер косвенного налога будет рассчитываться в зависимости от объема потребленного электричества для добычи криптовалют.

Замдиректора департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев рассказал о планах ввести акциз на электроэнергию для майнинга. Компании будут платить сбор в зависимости от объема электричества, потраченного для добычи криптовалют.

Показатель потребленной электроэнергии из расчета на один киловатт-час будет умножаться на установленную ставку акциза. Учет проведут в последний день месяца, квартала или года. Об этом пишут «Известия».

Власти обсуждают и другой вариант регулирования деятельности майнеров — установить для них общий налоговый режим, например, налог на прибыль от криптовалюты, которая поступает в электронные кошельки. Из таких доходов вычтут обоснованные и документально подтвержденные расходы, а разницу умножат на ставку по налогу на прибыль. Сейчас она составляет 20%, но с 2025 года ее увеличат до 25%.

В ноябре 2022 года в Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга, однако он до сих пор не прошел первое чтение. В документе сказано, что добыча криптовалют будет легализована, а майнеры будут указывать доходы от этой деятельности в своих декларациях.

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