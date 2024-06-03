Не забудьте сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ

В этом уведомлении код отчетного периода – 31/12.
Несвоевременное представление или непредставление уведомления об исчисленных суммах не позволит распределить денежные средства в бюджет, что приведет к начислению пени, предупреждают налоговики.
Между тем напомним, что в 2024 году пени за несдачу уведомлений не начисляют, если налог при этом уплачен вовремя.
Срок уплаты НДФЛ по уведомлению с кодом периода 31/12 – 05.06.2024.
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