Не забудьте сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ

В понедельник, 3 июня – очередной срок сдачи уведомления по ЕНП на НДФЛ за период с 23.05.2024 по 31.05.2024.

В этом уведомлении код отчетного периода – 31/12.

Несвоевременное представление или непредставление уведомления об исчисленных суммах не позволит распределить денежные средства в бюджет, что приведет к начислению пени, предупреждают налоговики.

Между тем напомним, что в 2024 году пени за несдачу уведомлений не начисляют, если налог при этом уплачен вовремя.

Срок уплаты НДФЛ по уведомлению с кодом периода 31/12 – 05.06.2024.

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