Правительство дает отсрочку по налогам и страховым взносам пострадавшему от паводков бизнесу

Компании и ИП из Оренбургской области, которые пострадали от паводков, получили отсрочку по уплате налогов на один год.

Предприниматели Оренбургской области получили годовую отсрочку по уплате большей части налогов, авансовых платежей и страховых взносов.

Поддержка распространяется на предпринимателей, чей доход за время чрезвычайной ситуации сократился более чем на 30%. Отсрочку можно получить на 12 месяцев. Она действует на налоги, платежи и страховые взносы, у которых срок уплаты наступил с 1 апреля 2024 года.

Уплатить платежи можно в рассрочку в течение еще одного года, оплата проходит равными частями каждый месяц.

«Рассчитываем, что такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на бизнес и направить освободившиеся ресурсы на восстановление и решение текущих задач», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Паводки в Оренбургской области начались в апреле 2024 года, всего затопило больше 11 тыс. жилых домов. Местные власти также планируют освободить от земельного и налога на имущество физических лиц, чьи дома находятся в зоне ЧС.