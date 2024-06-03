₽ Заказать рекламу
Ведение бизнеса

Минэкономразвития: лизинг стал удобным инвестиционным инструментом для бизнеса

В конце 2023 года лизинговый портфель бизнеса вырос до 10 трлн рублей.

За семь лет доля инвестиций с применением лизинга выросла с 5 до 11,4%. Доля лизинга в ВВП составляет 2,1%. Это делает лизинг значимым фактором развития реального сектора экономики.

«Рост инвестиций — приоритетная задача Правительства. Согласно указу Президента „О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года“, лизинг — важный механизм для обеспечения роста инвестиций, проверенный инструмент обновления основных средств», — сказал заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

В 2023 году лизинговый портфель бизнеса достиг почти 10 трлн рублей, размер нового бизнеса увеличился до 3,5 трлн рублей.

В Минэкономразвития сообщили, что продолжится обновление автомобильных парков компаний, сохранится спрос на строительную и сельскохозяйственную технику, будут наращиваться поставки транспорта, необходимые для выстраивания новых логистических маршрутов. Задача регулятора — не создавать барьеров для дальнейшего развития лизингового бизнеса в стране.

Василий

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»

Если вы видите это сообщение, значит продвижение работает.

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»
9

Начать дискуссию

ТоТ еще разговор

Иван Никитенко: «Я точно не готов продавать душу и работать с клиентами-говнюками»

Это второй сезон проекта «ТоТ еще разговор». Хочется говорить с предпринимателями об их бизнесе. Мы пригласили краснодарского предпринимателя Ивана Никитенко.

Иван Никитенко: «Я точно не готов продавать душу и работать с клиентами-говнюками»
2

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Маркировка товаров

Минпромторг расширил эксперимент по маркировке электроники

К пилотному проекту по маркировке на добровольной основе смогут присоединиться производители ноутбуков, телефонов и печатных плат.

Управление персоналом

Цифра дня. Про возрастных работников

Чтобы справиться с нехваткой кадров, компании адаптируются под текущие реалии и нанимают работников в возрасте.

Цифра дня. Про возрастных работников

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Учет расходов

Учет расходов на оплату труда при УСН: помним главное правило

При УСН в расходах на оплату труда можно учесть выплаты, которые предусмотрены статьей 255 НК. Если не предусмотрены и, более того, отдельно не поименованы в списке упрощенных расходов, то налоговую базу по единому налогу они не уменьшают.

Учет расходов на оплату труда при УСН: помним главное правило
Интервью

Оплата с СБП, ликбез из первых рук: как работает СБП, почему комиссии ниже эквайринга, как быстро внедрить оплату и нужна ли вам касса

СБП — это не только про быструю и удобную оплату покупки в интернете или обычном магазине по QR коду. Мы решили расспросить обо всех возможностях СБП генерального директора компании ООО «КуАрМенеджер» (Платформа QRService) Андрея Олеговича Федорца.

Оплата с СБП, ликбез из первых рук: как работает СБП, почему комиссии ниже эквайринга, как быстро внедрить оплату и нужна ли вам касса
Дробление бизнеса

«Проверь свой бизнес на дробление»: такой сервис предложили создать ФНС

Налоговый консультант Ольга Колозина на обсуждениях в ТПП 30 мая налоговых реформ Минфина с 2025 года заявила, что ФНС хорошо было бы создать сервис самопроверки на дробление. «Клерк» присутствовал на мероприятии.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ЕНП (единый налоговый платеж)

Недоимку по решению ИФНС можно перечислить заранее в составе ЕНП

Независимо от того, будет компания подавать апелляционную жалобу на решение ИФНС о доначислении налогов или нет, она может досрочно уплатить эти налоги.

КСК ГРУПП
Аудит

Лидеры в ренкинге RAEX по итогам 2023 года

КСК ГРУПП и КСК АУДИТ занимают лидирующие позиции в ренкинге RAEX.

Обзоры для бухгалтера

Начисление на ЕНС по декларациям, отчетность ИП через ЛК, порядок уничтожения документов. Дайджест разборов

Подготовили для вас еженедельный дайджест Разборов.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Ведение бизнеса

Минэкономразвития: лизинг стал удобным инвестиционным инструментом для бизнеса

В конце 2023 года лизинговый портфель бизнеса вырос до 10 трлн рублей.

Налог на прибыль

Предложили ввести налог на убыток

Предложение прозвучало на обсуждении налоговых реформ, предложенных Минфином с 2025 года, в Торгово-промышленной палате (ТПП) 30 мая, где присутствовал «Клерк».

5
Наталья Тюрина
Налоговые изменения 2024

Налоговая реформа 2024: Принцип равенства и что это значит для МСП

Налоговая реформа 2024 года обещает стать одной из самых значительных за последние годы. Слоган реформы — «принцип равенства» — отражает стремление к справедливому налогообложению. В этой статье мы разберем ключевые изменения, их плюсы для малого и среднего бизнеса (МСП) и как подготовиться к нововведениям.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Разборы законов

1 306
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Законопроекты

Депутаты хотят полностью запретить продажу вейпов

Правительство считает, что идея запретить вейпы вызовет рост нелегального оборота электронных сигарет.

1
Обучение для бухгалтеров

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки! Ведем запись на первый летний поток

Набираем первый летний поток-2024 на профкурсы. Успейте записаться до 3 июня, чтобы за лето повысить квалификацию и выйти на новый уровень знаний!

УСН

От УСН есть два больших вреда: льготная ставка в регионе и ущемление российских производителей

Такие позиции прозвучали на обсуждении налоговых реформ в Торгово-промышленной палате (ТПП) 30 мая, где присутствовал «Клерк».

Е-Офис 24
Пониженный тариф страховых взносов

Пониженный тариф страховых взносов 15% для МСП в 2024 году

В 2024 году малый и средний бизнес может сэкономить на страховых взносах благодаря льготной ставке 15%. Для этого нужно состоять в реестре МСП. Расскажем, кому доступна льгота, приведем пример расчета, напомним про сроки уплаты.

Пониженный тариф страховых взносов 15% для МСП в 2024 году
НДФЛ

Вычеты должны ограничиваться суммой, которую человек приносит бюджет

По мнению Екатерины Болдиновой, партнера Fove Stones Consulting, государством должен быть увеличен лимит расходов на предоставление вычетов по НДФЛ.

3
Наталия Лукина
Бухгалтеры

🔥Итоги викторины по зарплате. Кто выиграл онлайн-курс «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С»?

Как быстро полетела рабочая неделя! Только что был понедельник, и мы запустили нашу викторину, и уже пятница. Вжжжух, и все! Пора подводить итоги и узнать, кто лучше всех знает участок расчета заработной платы.

🔥Итоги викторины по зарплате. Кто выиграл онлайн-курс «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С»?
9

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Астрал
Регистрация и ликвидация бизнеса

Государственная регистрация при ликвидации юридического лица

Государственная регистрация при ликвидации юридического лица – это полное прекращение существования предприятия. Как провести эту процедуру и быть уверенным в её правильном выполнении?

Государственная регистрация при ликвидации юридического лица

Интересные материалы

Инвестиции

Россиянам разрешили сдавать инвестиционные драгметаллы в ломбард

Кабмин разрешил ломбардам принимать инвестиционные слитки у физических лиц до 1 сентября 2030 года.