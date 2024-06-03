Минэкономразвития: лизинг стал удобным инвестиционным инструментом для бизнеса

В конце 2023 года лизинговый портфель бизнеса вырос до 10 трлн рублей.

За семь лет доля инвестиций с применением лизинга выросла с 5 до 11,4%. Доля лизинга в ВВП составляет 2,1%. Это делает лизинг значимым фактором развития реального сектора экономики.

«Рост инвестиций — приоритетная задача Правительства. Согласно указу Президента „О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года“, лизинг — важный механизм для обеспечения роста инвестиций, проверенный инструмент обновления основных средств», — сказал заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

В 2023 году лизинговый портфель бизнеса достиг почти 10 трлн рублей, размер нового бизнеса увеличился до 3,5 трлн рублей.

В Минэкономразвития сообщили, что продолжится обновление автомобильных парков компаний, сохранится спрос на строительную и сельскохозяйственную технику, будут наращиваться поставки транспорта, необходимые для выстраивания новых логистических маршрутов. Задача регулятора — не создавать барьеров для дальнейшего развития лизингового бизнеса в стране.