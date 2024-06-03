Минпромторг расширил эксперимент по маркировке электроники

К пилотному проекту по маркировке на добровольной основе смогут присоединиться производители ноутбуков, телефонов и печатных плат.

С 1 декабря 2023 года проходит эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции средствами идентификации. Сейчас список продукции, которая участвует в пилотном проекте, дополнили ноутбуками, телефонами и печатными платами.

С 10 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года производители будут маркировать ноутбуки и телефоны, а с 1 июля 2024 по 31 августа 2025 года — печатные платы.

«Проведение эксперимента позволит протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации и отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки», — сказано на сайте Минпромторга.

Сейчас в эксперименте на добровольной основе участвуют 70 компаний. Во время тестирования участники бесплатно получают коды маркировки от Центра развития перспективных технологий.