Дистанционные продажи лекарств выросли в 10 раз

С 2020 года объемы дистанционной продажи лекарственных препаратов выросли почти в 10 раз, в 2024 году они достигнут 100 млрд рублей.

«Сегодня мы видим очень такой бурный рост объемов продаж. Если было порядка 5,5 миллиардов рублей в 2020 году, в период агрессивной пандемии ковида, то в 2023 году объем продаж составил 56,7 миллиардов рублей — почти десятикратный рост», — сказал заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев.

С 1 марта 2023 года в Москве, Московской и Белгородской областях запустили эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами. В список попали антибиотики, препараты для лечения сахарного диабета, бронхиальной астмы и других заболеваний.