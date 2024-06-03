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Уведомление по ЕНП

Не забудьте сегодня сдать ЕНП-уведомление

3 июня – крайний срок сдачи уведомления по ЕНП на НДФЛ.

В этом уведомлении надо указать НДФЛ за второй период мая – с 23.05.2024 по 31.05.2024.

Код периода в уведомлении – 31/12.

  • КБК по НДФЛ 13% – 18210102010011000110

  • КБК по НДФЛ 15% – 18210102080011000110.

Уплатить НДФЛ, указанный в этом уведомлении, надо будет до 05.06.2024.

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