Обороты индивидуальных предпринимателей выросли на треть

Сильнее всего оборот вырос у ИП, которые торгуют металлом и добывают полезные ископаемые.

В первом квартале 2024 года среднемесячные обороты ИП увеличились на 32% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Наиболее заметен прирост оборотов в сферах торговли металлом (+218%) и добычи полезных ископаемых (+144%). Это связано с законом № 304-ФЗ, который обязывает проводить расчеты по ломозаготовке с физлицами только в безналичном виде.

Кроме того, бизнесу в этих отраслях нужно регулярно закупать оборудование и продукцию за границей. Крупному бизнесу труднее перестроить логистические процессы — компании столкнулись с ограничениями. На ИП и представителей малого бизнеса санкции не распространяются. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Tinkoff Data.

Также в лидеры попали предприниматели, которые занимаются оптовой торговлей компьютерами и программным обеспечением (+68%), пассажирскими перевозками (+62%), оказывают услуги туристических агентств (54%).

На 1 апреля 2024 года в ФНС зарегистрировано больше 4,23 млн индивидуальных предпринимателей. Сейчас продажи ИП, численность сотрудников и общие показатели деловой репутации увеличиваются. На развитие бизнеса влияет и высокая потребительская активность.