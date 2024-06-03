₽ Заказать рекламу
Индивидуальный предприниматель

Обороты индивидуальных предпринимателей выросли на треть

Сильнее всего оборот вырос у ИП, которые торгуют металлом и добывают полезные ископаемые.

В первом квартале 2024 года среднемесячные обороты ИП увеличились на 32% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Наиболее заметен прирост оборотов в сферах торговли металлом (+218%) и добычи полезных ископаемых (+144%). Это связано с законом № 304-ФЗ, который обязывает проводить расчеты по ломозаготовке с физлицами только в безналичном виде.

Кроме того, бизнесу в этих отраслях нужно регулярно закупать оборудование и продукцию за границей. Крупному бизнесу труднее перестроить логистические процессы — компании столкнулись с ограничениями. На ИП и представителей малого бизнеса санкции не распространяются. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Tinkoff Data.

Также в лидеры попали предприниматели, которые занимаются оптовой торговлей компьютерами и программным обеспечением (+68%), пассажирскими перевозками (+62%), оказывают услуги туристических агентств (54%).

На 1 апреля 2024 года в ФНС зарегистрировано больше 4,23 млн индивидуальных предпринимателей. Сейчас продажи ИП, численность сотрудников и общие показатели деловой репутации увеличиваются. На развитие бизнеса влияет и высокая потребительская активность.

Начать дискуссию

Уведомление по ЕНП

Не забудьте сегодня сдать ЕНП-уведомление

3 июня – срок сдачи уведомления по ЕНП на НДФЛ.

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
НДФЛ

Глава Минфина: люди не будут уклоняться от налогов при прогрессивном НДФЛ

Новая система налогообложения будет конкурентоспособной и не затронет большинство жителей страны, поэтому у людей не будет оснований нарушать закон и не платить налоги.

Индивидуальный предприниматель

Обороты индивидуальных предпринимателей выросли на треть

Сильнее всего оборот вырос у ИП, которые торгуют металлом и добывают полезные ископаемые.

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Налоговая помощь
Проверка контрагентов

Рубрика «Бывших не бывает». Проводите анализ контрагентов своевременно

Избитая тема, банальная, но многие продолжают использовать в своей налоговой оптимизации сомнительных контрагентов (техничек, однодневок), что не дает данной теме изжить себя. Актуальность данной темы будет еще несколько лет, если не десятки.

Рубрика «Бывших не бывает». Проводите анализ контрагентов своевременно
Курсы валют

Курс доллара упал до 89 рублей

Доллар торгуется за 89,97 рублей, евро стоит 97,6 рубля, а юань — 12,37.

Евгений Райков
Кадры

Подбор руководителя: как правильно организовать найм

Организация процесса найма руководителя — это очень важный этап в развитии бизнеса, который требует тщательной подготовки и планирования.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Государственные ведомства

В ЦБ начала работу новая структура контроля и мониторинга

За финансовыми организациями в области финансового мониторинга и валютного контроля будет следить новая служба. Она начала работу с 1 июня.

Андрей Яржембович
Налоги, взносы, пошлины

Налоги вырастут, ипотечники смогут сами продавать квартиры, реестр алиментщиков, изменения в закон о банкротстве

Собрал важные правовые новости за неделю.

s.ivanova_
IT-компании

Почему кибербезопасность становится конкурентным преимуществом бизнеса и как построить информационную культуру в своей команде

Информационная безопасность — не только модное слово, но еще и целый комплекс постоянной работы, направленной на формирование новой культуры всего общества. Специалисты объяснили, как внедрять кибербезопасность и какие плюсы это принесет предпринимателям.

Почему кибербезопасность становится конкурентным преимуществом бизнеса и как построить информационную культуру в своей команде
Расчетный счет

Скоро уведомлять ФНС об иностранных счетах придется на новых бланках

Изменили формы уведомлений о зарубежных счетах.

Sermone_res_resolvuntur
Интернет и IT

Майские обновления на Клерк: новые возможности для удобства и эффективности

Клерк представил важные обновления. Новая навигация обеспечивает быстрый доступ к информации и запоминает состояние меню. Калькулятор дней помогает точно рассчитывать периоды, онлайн-калькулятор суммы прописью упрощает заполнение документов. Улучшенный поиск в разделе "Разборы законов" ускоряет нахождение актов. Продвижение статей увеличивает их видимость.

Майские обновления на Клерк: новые возможности для удобства и эффективности
1
Охрана труда

Перевод с одной вредной работы на другую не всегда обязывает заново проходить медосмотр

Работники, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда, должны проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.

Разборы законов

1 307
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
МойСклад
Маркировка товаров

Маркировка пива в потребительской упаковке с 1 июня 2024

Общепит и розничные продавцы с 1 июня 2024 года начнут передавать в систему маркировки «Честный знак» информацию о выводе из оборота пива и других слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке. Рассказываем, как подготовиться к передаче данных.

Маркировка пива в потребительской упаковке с 1 июня 2024
3
НДФЛ

СФР будет выплачивать родителям налоговый кешбэк

С 1 января 2026 года заработает закон «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей».

igotosochi
Инвестиции

6,5% в долларовых удобрениях. Свежие облигации: ФосАгро USD на размещении

Если портфель не удобрять, он может дать плохие всходы. И тут на помощь спешит производитель удобрений ФосАгро. А ведь совсем недавно смотрели удобрения в юанях от Акрона, там в итоге дали купон размером 7,75%. ФосАгро посмотрел на конкурента, на тренды и решился на стодолларовый выпуск, ну или рублёвый по курсу 100 долларов от ЦБ. Посмотрим, что внутри.

6,5% в долларовых удобрениях. Свежие облигации: ФосАгро USD на размещении
Маркетинг

Нелегального слабого алкоголя может стать меньше: новый реестр

Чтобы бороться с нелегальными продажами пивных напитков, профильная ассоциация предложила создать единый реестр розничных продавцов.

5
Обучение для бухгалтеров

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки! Ведем запись на первый летний поток

Набираем первый летний поток-2024 на профкурсы. Успейте записаться до 3 июня, чтобы за лето повысить квалификацию и выйти на новый уровень знаний!

Банки

Экспобанк купил «дочку» британского банка HSBC

Экспобанк закрыл сделку по покупке 100% «дочки» британского банка HSBC. Судя по релизу, она будет специализироваться на кредитовании корпоративных клиентов.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Малый и средний бизнес

Микробизнес стал активно пользоваться «зонтичными» поручительствами

За год объем кредитования с помощью «зонтичных» поручительств вырос в 2,6 раза.

Интересные материалы

igotosochi
Инвестиции

Мой портфель акций на 2 июня 2024

Посмотрел, как идут успехи с приведением портфеля акций к целевым значениям. Пока ещё портфель находится на стадии формирования и приведения к целевым значениям. Его размер составляет 999 тысяч рублей.

Мой портфель акций на 2 июня 2024
1