Как бухгалтерам и директорам компаний начать работать с Китаем

Китайские предприниматели славятся тем, что могут сделать любой товар, любого качества и в любом количестве. Однако есть много негативных отзывов по работе с Китаем, а также сложности в оплате. Разберемся, как сейчас можно работать с Китаем и какие есть подводные камни.

Китай сейчас — один из главных поставщиков импортных товаров на российский рынок. Также китайские предприниматели славятся тем, что могут сделать любой товар, любого качества и в любом количестве. Чтобы начать работать с поставщиками из этой страны, нужно заполнить техническое задание, где указаны товары и их характеристики, ценовой сегмент.

Затем следует приступить к поиску поставщика — собираем информацию из интернета, с маркетплейсов, а также рассчитываем затраты на логистику, уточняем скорость доставки и какие декларации соответствия будут нужны для последующей перепродажи в РФ.

Искать поставщиков помимо объявлений в интернете можно на выставках в Китае. Среди преимуществ такого подхода — нет мошенников и мелких посредников, возможность закупки напрямую у производителя, выход на крупные компании. К минусам можно отнести затраты на перелет, дополнительные наценки как для бизнес-туристов.

Выставки позволяют определиться с трендами, поэтому лучше всего выбирать отраслевые мероприятия для того сегмента, в котором работает бизнес.

Как предпринимателю рассчитать рентабельность работы с Китаем?

Для расчета рентабельности необходимо знать:

стоимость товара в Китае;

комиссию за перевод денежных средств;

стоимость проверки товара;

цену дополнительной упаковки;

стоимость доставки по Китаю до склада перевозчика;

цены экспедирования в порту отгрузки;

расходы на ввоз проб и образцов;

стоимость экспортного оформления груза;

затраты на доставку по РФ;

стоимость таможенного оформления в России;

цены фрахта;

стоимость инспекции груза.

Чтобы повысить рентабельность и держать поставки под контролем, необходимо самостоятельно общаться с поставщиками и вести переговоры, а не работать с посредниками. Поэтому после отправления запросов выбранным поставщикам нужно планировать поездку на фабрику.

Как китайские заводы «кидают» неопытный бизнес?

Бухгалтер может отправить китайским поставщикам 30% предоплату за товар, а потом иностранный партнер по электронной почте может заявить о смене реквизитов и попросить остальные 70% перевести на другой счет. В итоге оказывает, что почту взломали, а платеж отправился мошенникам.

Всю информацию, которая приходит, нужно проверять.

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