С 1 июня производители табака перестали клеить бумажные акцизы на сигареты

Теперь власти будут отслеживать налоговую базу компаний, которые платят акцизы на табак, через систему мониторинга.

В России начал действовать закон, по которому с 1 июня начался отказ от бумажных акцизных марок на пачках сигарет. Для администрирования налогов и таможенных пошлин будут применяться только QR-коды.

НК дополнили термином «учетно-контрольная специальная марка» для маркировки табачной и никотинсодержащей продукции. Она представляет собой уникальный QR-код, который наносится на пачку сигарет.

Изменения позволят следить за ввозом табачных изделий из стран ЕАЭС, а также контролировать правильность определения налоговой базы по акцизам.

Если компания заявит размер налоговой базы меньше объема проданной продукции, ФНС будет рассчитывать акциз на основании данных, полученных из информационной системы мониторинга.

Минфин ожидает, что акцизы на никотиновое сырье и бестабачные смеси для нагревания в 2025 году принесут бюджету дополнительные 50 млрд рублей.