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Инвестиции

Инвесторы предложили для обмена замороженные активы на 35 млрд рублей

Частные инвесторы подали больше 1 млн заявок на обмен заблокированных иностранных активов.

Начальная стоимость иностранных активов, которые частные инвесторы предложили для обмена, превысила 35 млрд рублей. Общее число поданных заявок — больше 1 млн.

Физлица планируют обменять больше 2,5 наименований разных иностранных бумаг. Сейчас активы заморожены, но в ближайшее время их смогут выкупить иностранные инвесторы за счет средств на российских счетах типа «С».

Инвестиционная палата будет принимать заявки от нерезидентов на покупку лотов с 3 июня по 5 июля. Об этом пишет РБК.

В лоты для обмена вошли популярные у российских инвесторов акции Alphabet Inc., Tesla Inc. и Microsoft Corp. Всего на акции и депозитарные расписки пришлось около 60% бумаг, остальные 40% составили паи инвестиционных фондов ETF.

«Финальная цена реализации каждой иностранной ценной бумаги будет не ниже начальной цены, определенной по состоянию на закрытие торгов 22 марта 2024 года, выраженной в рублях по курсу Банка России на ту же дату», — сказали в Инвестиционной палате.

Процедура обмена проходит в соответствии с указом президента РФ № 844.

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Инвестиции

Инвесторы предложили для обмена замороженные активы на 35 млрд рублей

Частные инвесторы подали больше 1 млн заявок на обмен заблокированных иностранных активов.

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