Доходы бюджета за 2023 год превысили 29 трлн рублей, а расходы — 32 трлн

В Госдуму внесли отчет об исполнении федерального бюджета за 2023 год. В документе сказано, что дефицит составил 3,229 трлн рублей.
Депутаты должны утвердить, что бюджет за 2023 год получил доход в размере 29,124 трлн рублей, на расходы пришлось 32,353 трлн.
Также в проекте содержится информация:
о доходах федерального бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
расходах по ведомственной структуре расходов федерального бюджета;
распределении по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
источниках финансирования дефицита федерального бюджета за 2023 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
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