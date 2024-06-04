Доходы бюджета за 2023 год превысили 29 трлн рублей, а расходы — 32 трлн

Дефицит федерального бюджета в 2023 году составил 3,229 трлн рублей.

В Госдуму внесли отчет об исполнении федерального бюджета за 2023 год. В документе сказано, что дефицит составил 3,229 трлн рублей.

Депутаты должны утвердить, что бюджет за 2023 год получил доход в размере 29,124 трлн рублей, на расходы пришлось 32,353 трлн.

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