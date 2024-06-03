₽ Заказать рекламу
Пользователи интернета

Сайты госорганов перестали работать из-за сбоя

Пользователи не могут получить доступ к сайту Минфина и других государственных учреждений. Сбой связан с неполадками магистральной сети связи.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора заявил, что сайты некоторых государственных учреждений перестали работать. Неполадки связаны со сбоем на участке магистральной сети связи.

«3 июня с 11:50 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов. Предварительная причина — сбой на одном из участков магистральной сети связи. Проводится анализ», — сказано на сайте ведомства.

Сейчас пользователи могут столкнуться с трудностями при переходе на сайты Минфина, правительства, МВД, Минюста, Минцифры, Министерства образования и науки, а также на сайт МЧС.

Комментарии

1
Стандартный вычет

Как изменятся стандартные вычеты на детей: таблица

С 2025 года вычеты на детей будут в 2 раза больше. Лимит дохода тоже вырастет. И получить вычеты можно будет без заявления.

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Налоговые споры

Битва за залог: в противостояние налоговой и залоговых кредиторов вступил Конституционный Суд. Как его позиция изменит ситуацию

Недавнее постановление Конституционного Суда внесло важные изменения в правила распределения средств при продаже заложенного имущества в процессе банкротства. В этой статье рассмотрим, как новая позиция суда может повлиять на баланс интересов между налоговыми органами и залоговыми кредиторами, а также какие последствия это может иметь для бизнеса и финансовых институтов.

Битва за залог: в противостояние налоговой и залоговых кредиторов вступил Конституционный Суд. Как его позиция изменит ситуацию
3-НДФЛ

Налоговики назвали пять частых ошибок в 3-НДФЛ

В ходе камеральной проверки деклараций 3-НДФЛ налоговики выявляют ошибки. В частности, люди неправильно отражают вычет как в первичной, так и уточненной декларации.

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Социальная поддержка

Как с 1 июня изменились правила назначения единого пособия на ребенка до 17 лет

Вот уже второй год единое пособие на детей в возрасте до 17 лет (которое составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума) назначается по итогам проведения комплексной оценки нуждаемости семьи (т. е. прежде всего, оценивается уровень ее материальной обеспеченности).

Как с 1 июня изменились правила назначения единого пособия на ребенка до 17 лет
Личные финансы

Как ставить финансовые цели для получения наибольшей выгоды

Новая квартира, машина или отсутствие долгов для многих являются желаемой перспективой, но не всегда легко реализуемой. Рассказываем, как поставить финансовую цель таким образом, чтобы ее достичь и не потерять мотивацию.

Как ставить финансовые цели для получения наибольшей выгоды
ВЭД

ФТС: информационный обмен с участниками ВЭД затруднен из-за DDoS-атаки

Операторы связи, с которыми сотрудничает таможня, попали под DDoS-атаку. Но взаимодействие с участниками внешнеэкономической деятельности вернулось в штатный режим.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Самозанятые

Как ИП перейти с НПД на УСН

Перестать быть самозанятым можно при отказе от НПД или утрате права на его применение. Порядок для перехода на УСН для этих случаев разный.

Трудовое право

С 1 сентября усложнили выполнение квот по трудоустройству инвалидов

Правительство утвердило новые правила выполнения работодателями квоты для приема на работу инвалидов.

Lexintel
Расчеты с работниками

Выплата зарплаты иностранным сотрудникам наличными. Что нужно знать работодателю

В большинстве случаев выплачивать зарплату иностранным сотрудникам наличными нельзя — это нарушение валютного законодательства. Но из этого правила есть исключения. Как работодателю не получить штраф и какие доводы заявить в суде, рассказываем в статье.

Выплата зарплаты иностранным сотрудникам наличными. Что нужно знать работодателю
Стандартный вычет

💪 Сотрудники со значком ГТО будут получать на 65 рублей больше

С 2025 года вводят новый вычет за выполнение норм ГТО.

5
Пользователи интернета

Сайты госорганов перестали работать из-за сбоя

Пользователи не могут получить доступ к сайту Минфина и других государственных учреждений. Сбой связан с неполадками магистральной сети связи.

1
«Мои самозанятые»
Самозанятые

10 главных ошибок при сотрудничестве с самозанятыми

Рассказываем, какие ошибки часто допускают заказчики при сотрудничестве с исполнителями-плательщиками налога на профдоход, как избежать ошибок.

10 главных ошибок при сотрудничестве с самозанятыми

Разборы законов

1 308
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
ВЭД

Как бухгалтерам и директорам компаний начать работать с Китаем

Китайские предприниматели славятся тем, что могут сделать любой товар, любого качества и в любом количестве. Однако есть много негативных отзывов по работе с Китаем, а также сложности в оплате. Разберемся, как сейчас можно работать с Китаем и какие есть подводные камни.

1
Трудовое право

❗ Отгул за работу в выходной надо будет предоставить в течение года. Оплатить неиспользованные лучше уже сейчас, предупреждает эксперт

Вместо двойной оплаты за работу в выходной день сотрудник может выбрать одинарную оплату и дополнительный выходной – отгул. Теперь в ТК четко пропишут срок его предоставления и компенсацию за его непредоставление.

Бесплатно с

Что такое резерв на ЕНС и как он работает. Мини-курс

Как зарезервировать средства на счете ЕНС, что такое зарезервированная сумма и какие платежи резервируются на ЕНС, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Что такое резерв на ЕНС и как он работает. Мини-курс
Алина Шереметьева

Помогают ли налоги развивать ваш бизнес или как законно оптимизировать расходы?

Помогают ли налоги развивать ваш бизнес или как законно оптимизировать расходы?
Интернет и IT

Хакеры атакуют магазины «Верный»

Сеть «Верный» перестала принимать онлайн-заказы и оплату по карте.

1
НДФЛ

⚡ В Думу внесли законопроект с масштабными поправками в НК

Обнародованы поправки в НК с 2025 года с прогрессивной шкалой по НДФЛ, новыми лимитами по УСН и т. д., разработанные Минфином.

8

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Трудовые отношения

Женщинам с двумя детьми хотят сократить на час рабочую неделю

Мамы двух и более детей будут работать 39 часов в неделю, что позволит им проводить с семьей больше свободного времени.

5

Интересные материалы

Айрат Хаматов

Сколько денег забирать из бизнеса?

Это очень частый вопрос в моей практике.

Сколько денег забирать из бизнеса?
1