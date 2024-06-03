Сайты госорганов перестали работать из-за сбоя

Битва за залог: в противостояние налоговой и залоговых кредиторов вступил Конституционный Суд. Как его позиция изменит ситуацию

Недавнее постановление Конституционного Суда внесло важные изменения в правила распределения средств при продаже заложенного имущества в процессе банкротства. В этой статье рассмотрим, как новая позиция суда может повлиять на баланс интересов между налоговыми органами и залоговыми кредиторами, а также какие последствия это может иметь для бизнеса и финансовых институтов.