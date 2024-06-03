Сайты госорганов перестали работать из-за сбоя

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора заявил, что сайты некоторых государственных учреждений перестали работать. Неполадки связаны со сбоем на участке магистральной сети связи.
«3 июня с 11:50 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов. Предварительная причина — сбой на одном из участков магистральной сети связи. Проводится анализ», — сказано на сайте ведомства.
Сейчас пользователи могут столкнуться с трудностями при переходе на сайты Минфина, правительства, МВД, Минюста, Минцифры, Министерства образования и науки, а также на сайт МЧС.
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