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Криптовалюта

Майнинг официально признают экономической деятельностью

Как только законопроект о регулировании добычи криптовалют будет принят, власти определят параметры ОКВЭД для майнинга.

Минфин поддержал предложение присвоить майнингу код общероссийского классификатора видов экономической деятельности — ОКВЭД. Это позволит майнерам выйти из серой зоны и работать в рамках закона.

Для того, чтобы внести изменения в ОКВЭД, нужно принять закон о регулировании добычи криптовалюты. После этого будут определены итоговые параметры для майнинга как вида экономической деятельности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замдиректора департамента финансовой политики министерства Османа Кабалоева.

Не исключено, что для майнеров будет использоваться уже существующий код или будет создан свой. Директор по взаимодействию с органами государственной власти BitRiver Олег Огиенко считает, что майнинг стоит включить в «промышленный» раздел ОКВЭД в категорию «Обрабатывающие производства».

Законопроект о регулировании майнинга внесли в Госдуму в ноябре 2022, документ еще не прошел первое чтение. Минфин ожидает, что проект примут в 2024 году.

Ассоциация промышленного майнинга поддерживает идею присвоить отрасли ОКВЭД. Такой подход позволит вести учет и мониторинг развития майнинга в РФ.

В 2023 году стоимость добытой в России криптовалюты могла достичь 5 млрд долларов. Эта деятельность способна приносить в бюджет около 50 млрд рублей ежегодно.

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