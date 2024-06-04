⚡️ Итоги дня: отели в Санкт-Петербурге подорожали в три раза, кафе будут украшать мхом, а у москвичей появилась виртуальная карта «Тройка»

Отдых в отелях Санкт-Петербурга перед Петербургским международным экономическим форумом 2024 (ПМЭФ) подорожал в три раза.

В Москве появилась возможность оплачивать проезд в транспорте с помощью виртуальной карты «Тройка». Пассажирам нужно поднести экран телефона с активным QR-кодом к считывателю на турникете.

Против россиян работает около 350-400 мошеннических кол-центров, раньше их было около 1 тыс. Злоумышленники совершают до 20 млн звонков ежедневно.

Корпорация Google в течение нескольких лет собирала личные данные пользователей и даже записывала голоса детей. В этой базе с 2013 по 2018 годы сотрудники Google зафиксировали тысячи случаев хранения и использования личных данных пользователей, которые ни о чем не подозревали.

В Челябинске придумали делать моховые кафе. Проект предполагает создание пространства, где посетители могут не только расслабиться, но и получить пользу для своего здоровья. Орошаемые панели из мха способны очищать воздух и служить фильтром для мельчайших частиц, улучшая экологические условия в помещении.

В РФ по параллельному импорту завезли Nissan Qashqai китайской сборки. На отечественном рынке модель доступна с МКП за 2,6 млн рублей.

С 1 июля в России начнут официально продаваться белорусские автомобили Belgee. Кроссоверы Belgee Х50 уже продавались в России в дилерских центрах китайской компании Geely. Теперь бренд решил развивать собственную сеть автосалонов.