Минфин: ставка НДФЛ 22% — это сбалансированное предложение

Власти заявили, что приняли компромиссное решение по увеличению максимальной ставки НДФЛ для богатых.

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что новая прогрессивная шкала НДФЛ не столь высока по сравнению с общемировыми налогами.

«Повышенный налог на богатых людей — многолетний запрос общества, который отвечает принципам справедливого налогообложения. Несмотря на то, что в ходе обсуждения налоговых параметров депутаты и общественники рекомендовали более значительное увеличение ставки НДФЛ для богатых, мы предложили сбалансированное решение в 22%», — сказал Сазанов.

Недавно мы писали, что глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал пятиступенчатую шкалу НДФЛ сложной для администрирования. Люди с высокими доходами начнут скрывать свои заработки, что приведет к «размытию налоговой базы».