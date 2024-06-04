Глава РСПП: нужна трехступенчатая шкала НДФЛ, иначе ставок будет слишком много

Александр Шохин заявил, что ставка НДФЛ 15% будет «включаться» уже для тех, кто зарабатывает 2,4 млн рублей в год. Это повысит нагрузку на квалифицированные кадры.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предлагает отказаться от введения пятиступенчатой шкалы НДФЛ. Вместо этого можно остановиться на трех ступенях прогрессии в налогообложении.

«Ставок НДФЛ станет слишком много — целых пять: 13, 15, 18, 20 и 22%. Неочевидно, что нужно делать такую длинную шкалу ставок и более радикально повышать ставку НДФЛ до 22%. Такая длинная шкала с достаточно высокой предельной ставкой будет способствовать усложнению администрирования и уходу граждан с высокими доходами в серую зону, что приведет к размытию налоговой базы», — сказал Шохин в интервью РБК.

РСПП предлагает следующее компромиссное решение:

доходы до 5 млн рублей — будут облагаться по ставке 13% ;

доходы от 5 до 50 млн рублей — 15% ;

при заработке свыше 50 млн рублей ставка вырастет до 18%.

«Несмотря на то что рост фискальной нагрузки в абсолютных величинах будет небольшим, он все равно будет чувствителен для граждан», — заявил глава РСПП.

Также Шохин добавил, что в текущем законопроекте повышенная ставка НДФЛ 15% для доходов от трудовой деятельности и некоторых других начнет «включаться» уже с 2,4 млн рублей в год. Вырастет фискальная нагрузка на высококвалифицированных рабочих, а это уже не соответствует принципу справедливости.