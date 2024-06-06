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Экономика России

Участники ПМЭФ рассчитывают заключить рекордное число соглашений

Во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге участники готовятся подписать больше 280 контрактов, их общая сумма оценивается в 4-5 трлн рублей.

5 июня 2024 года в Санкт-Петербурге открылся Петербургский международный экономический форум — ПМЭФ-2024. В этом году сумма заключенных контрактов может достигнуть 4-5 трлн рублей, тогда как в прошлом году общая сумма сделок составила 3,8 трлн.

«Такие соглашения играют ключевую роль в формировании устойчивых коммерческих отношений, открывают новые рынки и стимулируют инвестиционную активность. Например, договоры о строительстве новой инфраструктуры и развитии энергетических проектов привлекают крупные инвестиции и создают рабочие места», — сказал «Известиям» директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Участники форума собираются подписать больше 280 документов. Ключевым событием станет пленарное заседание 7 июня, которое проведет президент Владимир Путин. На площадках форума запланировано больше 150 тематических дискуссий, а также бизнес-диалоги с зарубежными партнерами.

«Выстраивается новый мировой многополярный порядок. Следовательно, будет новая логистика, новые траектории финансовых транзакций. Это и станет основой всех дискуссий форума», — сказал профессор, заместитель начальника управления цифровой трансформации РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Терелянский.

ПМЭФ продлится до 8 июня 2024 года.

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