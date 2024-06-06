ВТБ заберет себе отделения крымского банка РНКБ

В 2025 году больше 200 отделений РНКБ начнут обслуживать клиентов под брендом ВТБ.

Отделения крымского РНКБ будут работать под брендом ВТБ уже в 2025 году.

Основная цель интеграции кредитных организаций — предоставить клиентам РНКБ более выгодные условия обслуживания, а также гармонизировать продуктовую линейку. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

«Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ», — сказал Андрей Костин.

Сейчас РНКБ обслуживает около 2,6 млн жителей Юга России и порядка 100 тыс. юридических лиц. У банка открыто больше 200 отделений. В 2023 году РНКБ вошел в группу ВТБ.